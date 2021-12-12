罷免西雅圖市議員薩旺案 反對票暫領先

截至10日的開票結果顯示，西雅圖市議員薩旺在試圖罷免她的選舉中領先對手249票。（美聯社）

西雅圖 市議員薩旺（Kshama Sawant）10日宣布在試圖罷免 她的選舉中「明顯勝出」，因為截至10日下午，她在戰況激烈的情況下，以249票領先對手。

薩旺10日對支持者說：「看來，我們已擊敗聯手試圖撤除我們的社會主義委員會辦公室、無所不用其極的大企業、右翼團體、企業媒體、法院和政治機構。」

儘管薩旺在7日晚上第一輪開票時落後對手6個百分點，但接下來幾日開出的選票有60%以上都是投「否」的選票，即反對罷免薩旺。目前，她以50.3%的票數暫時小幅領先。

金恩縣10日只開出87張選票，其中52張反對罷免，35張支持罷免，代表雙方勝負仍有轉圜餘地。在10日開出新選票後，挑戰薩旺的布里傑二世（Henry Bridger II）發出讓步意味的聲明說：「儘管罷免薩旺最終可能失敗，但這次選舉的結果應能對薩旺和政治風格與她一樣的人有警惕作用。」

目前還有將近550多張選票因為簽名問題尚未計票，如果這些選票在12月16日前解除疑點統計的話，選舉結果有可能改變。不過，薩旺表示，「克沙瑪團結運動」（Kshama Solidarity Campaign）已為她鞏固了市議員席位。

薩旺說：「我們獲勝了，因為我們沒有退縮。在為打敗支持罷免的種族主義、右翼團體、大企業的社會主義競選活動中，我們一步也沒有退縮。」

儘管如此，克沙瑪團結運動並未排除待查證選票或是重新計票的重要性。

克沙瑪團結運動競選經理麥克阿瑟（Emily McArthur）說：「罷免選舉沒有自動重新計票，但任何選舉都可以付費要求進行重新計票，只要罷免選舉願意支付這筆費用。但我們相信，勞工 階級選民的支持仍能讓我們獲勝。這是一場高度兩極化的選舉，勞工階級選民會積極確保他們的選票被計算。」

48歲的薩旺是印度移民，她自2013年開始擔任西雅圖市議員，2019年再次當選第三選區市議員，代表地區包括國會山莊（Capitol Hill）、中區（Central District）、第一丘（First Hill）、麥迪遜公園（Madison Park）、華埠國際區（Chinatown International District）、麥卓納（Madrona）和貝克山（Mount Baker）。