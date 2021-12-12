暴風雨襲夏威夷 停電、淹水災情慘

暴風雨席捲夏威夷，平常擁擠的海邊沙灘，人煙稀少。(美聯社)

一場緩慢移動的暴風雨7日席捲夏威夷，導致電力中斷、淹沒數十棟房屋，河川與溪流水勢洶湧，淹水威脅仍存在部分地區。目前歐胡島風雨已漸減弱，珍珠港事件倖存者在烏雲密布的天空下，參加珍珠港事件80周年紀念活動。自6日以來，歐胡島降雨量為6-10英寸之間，仍有可能出現獨立降雨地帶。可愛島則持續有大雨威脅。

夏威夷電力公司表示，異常強烈的冬季風暴 襲擊夏威夷數天，導致茂伊島與大島共約4萬2000人斷電。其他島嶼也有通報停電，但目前尚不清楚有多少島嶼受到影響。

檀香山消防局7日指出，在24小時內回應近100件和暴風雨相關事件，其中包括55間被洪水 淹沒的房屋。十人自山洪暴發中獲救：包括6日從湍急水流中救出5名9歲與10歲的男孩；其他5人後來自另外一條河流獲救。有1人被送醫。消防局也處理了2起房屋自山坡下滑與4起強風吹翻屋頂意外事件。

由於嚴峻天氣，歐胡島有幾所學校關閉。島上有大範圍地區停電，包括檀香山市中心。當地變電站被洪水淹沒後，公用事業人員努力搶修以恢復電力供應。警察則在交通號誌燈號熄滅的忙碌十字路口，指揮交通。歐胡島開啟了4個避難所，通常擁擠的海邊沙灘，7日當天上午幾乎空無一人。

夏威夷州 長伊格(Gov. David Ige)6日對所有島嶼發布緊急狀態，暴風圈預期於8日離開夏威夷。大島及茂伊島大部分地區7日上午，已未出現最大雨量。先前幾天，茂伊島停電與淹水通報頻傳，部分地區降雨量超過一英尺。

婚禮花店業主布南諾(Nicole Bonanno)表示，持續大雨迫使原本來自美國本土的3對情侶，必須延後他們到茂伊島的婚禮。她說，所有事物都一團亂，道路有許多倒下樹木。

大島市長羅斯(Mitch Roth)於5日狂風暴雨襲擊該島後，宣布進入緊急狀態。島上最高峰莫納克雅山(Mauna Kea)發布暴風雪警告。在海拔近1萬4000呎的莫納克雅山頂，白雪並不罕見。山峰上次出現暴風雪警告，是發生於2018年。

這場暴風雨被稱為「科納低氣壓」(Kona low)，是一個獨特形式的低氣壓系統，冬季自赤道地區聚集大量熱帶水分之後，在夏威夷附近形成。國家氣象局科學家與營運辦公室氣象學家巴拉德(Robert Ballard)表示，科納低氣壓似乎移動緩慢，所以可讓大雨與雷陣雨長時間集中在一個地區，同時引起非常強勁並具破壞性的風暴。