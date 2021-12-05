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多雨著名 西雅圖迎來史上最濕秋季

編譯組／西雅圖電
以多雨著名的西雅圖出現有史以來最潮濕的秋季。（美聯社）
以多雨著名的西雅圖出現有史以來最潮濕的秋季。（美聯社）

西雅圖向來以多雨著稱，但今年秋季潮濕的程度非比尋常，降下的雨量創下有史以來最高紀錄。

國家氣象局測得的數據顯示，西雅圖今年9月1日到11月30日三個月的總降雨量高達19.04吋，打破了2006年秋季保持的紀錄。

與過去持續陰雨綿綿不同，這個秋季，一連串由所謂的大氣河（atmospheric river）帶來的潮濕風暴襲擊了太平洋大西北地區，造成河水氾濫，淹沒許多低窪地區。大氣河是太平洋上空巨大的濕氣雲帶，它將大量水分從海洋帶到陸地。

經營西雅圖天氣部落格（Seattle Weather Blog）的蕭（Justin Shaw）說：「對西雅圖而言，這真的很不可思議。我覺得最有趣的是，我們剛剛經歷了一個、一個又一個的大氣河，這是在像西雅圖這麼潮濕的地方也很難看到的現象。」

氣象學家庫克（Kirby Cook）說：「西雅圖已經很久沒有出現過這麼潮濕的秋季。部分地區的降雨量，例如貝靈漢（Bellingham），是有史以來最高。」

西雅圖以北的華盛頓州地區受災情況更嚴重，貝靈漢9月到11月的總降雨量也創下新高，高達23.55吋。官員指出，包括貝靈漢在內的華康縣（Whatcom County）因這幾場風暴造成的損失總額高達5000萬元。

不過，11月底的大氣河造成的洪水沒有月初那麼嚴重。以月初受災最嚴重的華康縣為例，當局在11月27日只對蘇瑪（Sumas）和艾佛森（Everson）的居民發布自願撤離令。

艾佛森市長佩利（John Perry）在臉書上說：「看起來，艾佛森和努克薩克（Nooksack）地區最糟的情況已經過去。儘管個別地區的水位還是有所上升，但大部分都已改善。」

這個破紀錄的雨量出現在今年夏季出現破紀錄高溫之後，科學家表示，隨著氣候變遷的惡化，這類極端氣候會發生得更頻繁。

華盛頓大學（University of Washington）氣候影響小組（Climate Impact Group）氣候適應科學家克洛斯比（Meade Krosby）說：「我們知道，氣候變遷會使這類極端氣候更容易發生，也更嚴重。」

西雅圖 氣候變遷 風暴

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