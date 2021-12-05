夏威夷珍珠港附近自來水 檢測到燃油

夏威夷珍珠港附近自來水檢測到燃油。(美聯社)

夏威夷衛生部門1日宣布，實驗室在珍珠港附近一所小學的自來水樣本中檢測 到燃油，民眾高度關切，來自大型海軍儲存設施的燃料，可能汙染了歐胡島供水。

衛生部門指出，夏威夷大學實驗室測試為初步結果，尚未深入釐清自來水中的燃油類型。樣本是11月30日在紅山小學(Red Hill Elementary School)採集。當局目前仍在等待已送到加州 實驗室的樣本測試結果。

數百名海軍社區居民抱怨自來水發出類似燃料的味道，有人甚至說他們感到胃痛與頭痛。衛生部門透露，所有投訴都來自使用海軍供水系統、而非使用檀香山市政府水資源公用事業機構系統的民眾。海軍與市府供水系統皆使用Moanalua-Waimalu含水層的水井，位於紅山(Red Hill)地區的海軍燃料儲存油箱下方100英尺處。

海軍單位發言人表示，基於謹慎因應（abundance of caution），海軍已於11月28日關閉紅山地區一口井。

衛生部門已建議所有使用海軍供水系統的居民，切勿飲用自來水，並建議那些有聞到水中有燃油味道的民眾，不要用水洗澡、洗碗或洗衣。該系統提供珍珠港附近約9萬3000人用水。海軍與衛生部門都正在調查汙染源，表示尚未在水中檢測到任何燃料。小學用水來自海軍供水系統。

夏威夷州 毒理專家費爾敦(Dr. Diana Felton)指出，攝入燃油的人可能會感到噁心、嘔吐、腹瀉以及暈眩頭痛，皮膚接觸可能導致搔癢與皮疹。她指出，民眾若停止引用受影響用水，應會在幾小時後開始感覺好轉。她說，在知道是哪種燃油汙染水源之前，不清楚是否有人會因飲用這些水而受到長期影響，但目前看來不太可能。

上周，海軍表示水與燃油混和物、自滅火系統排水管洩漏至紅山油庫場。未有燃油漏進鄰近其他地方。檀香山當地媒體報導指出，主管們等了數月才向當局報告珍珠港1月份漏油事件，因為擔心會有損他們取得紅山油庫許可證。夏威夷國會代表團已要求國防部進行調查。

油庫包含20個大型地下油箱，建造時間可追溯至二次大戰時期。海軍在珍珠港內陸3英里的山脊內，建造了2排各有十個油箱的油庫，每個油箱都有25層樓高，總儲油量為2.5億加侖，是美國軍方太平洋地區重要燃料儲備，也為部隊自西海岸與夏威夷前往到亞洲及中東之前，提供最後一個由美國所完全擁有的燃料站。