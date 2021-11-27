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夏威夷小溪飄酒味 酒精含量1.2% 酒類經銷商汙染

編譯組／夏威夷電
夏威夷健行者發現散發酒味的小溪，測試發現酒精含量1.2%。(圖取自「Hawaii News Now」官方臉書)
夏威夷健行者發現散發酒味的小溪，測試發現酒精含量1.2%。(圖取自「Hawaii News Now」官方臉書)

一名男子上個月在夏威夷歐胡島懷皮歐小鎮(Waipio)茂密地形健行時，一股刺鼻啤酒味從他身邊飄過，聞起來像是酒精，好似來自附近一條在高速公路底下約120英尺的溪流。出於對環境影響的擔憂，他致電地區非營利環保組織「EnviroWatch」的考克斯(Carroll Cox)，經過調查發現，汙染源來自附近的酒類經銷商。

考克斯接受「華盛頓郵報」採訪時描述，他和同事到達現場時，現場氣味相當恐怖，注意到一條自高速公路下方延伸的雨水渠道，將水從懸崖排進溪流。在繁忙街道的另一邊，則是夏威夷州最大的酒類經銷商「天堂飲品」(Paradise Beverages)倉庫。他向政府報告調查結果，當局確認汙水源頭來自於這家酒商。

酒商公司正與政府合作，營運主任羅威(Anthony Rowe)表示，上周已首次報告汙染，正與有關當局密切合作，了解狀況。經由測試，溪水的酒精含量為1.2%。

考克斯表示，他對在距離檀香山西北約15英里的懷皮歐小鎮酒商公司附近小溪，發現驚人氣味，並不感到特別驚訝。這類事件在夏威夷已是「家常便飯」(commonplace)。過去，他還曾發現溪流被油漆與水泥汙染。當地對土地與水源缺乏尊重，即便一再宣導，依然無法引起重視。

「夏威夷生態脆弱。」(Hawaii is fragile ecologically)考克斯指出，夏威夷僅有少數存留濕地，海平面上升，導致海洋鹽水汙染島上的潔淨淡水資源。潔淨水源供應減少，最終將影響全州食物與水資源。風暴帶來的巨浪與海平面升高，也加速海岸侵蝕，導致島上海灘逐漸消失。

對懷皮歐小鎮健行者10月27日的報告，考克斯說，他與同事在天堂飲品公司附近的高速公路向北行駛，當他們找到雨水渠道時，就可以聞到臭味，發現是完全不正常的雨水排水管，沿著峽谷表面流下。考克斯向夏威夷衛生部門通報時指出，溪流汙染違反「潔淨水源法規」(Clean Water Act)。排放廢物破壞水源，並且對魚類有害。

考克斯並於11月8日向衛生部門提出舉報，有關當局隨後立即檢查排水管，確定排水來自天堂飲品公司，並指示其停止排放。交通部門發言人聲明表示，將與衛生部門、檀香山市府與縣府合作，在未來必要時採取行動。

夏威夷州 風暴 華盛頓郵報

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