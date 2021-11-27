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夏威夷福建總商會、上海市福建商會簽友好合作協議

社區記者王鏡平／檀香山報導
夏威夷福建總商會與上海市福建商會雙方簽約後，夏威夷福建總商會會長石國碧(圖中)與出席貴賓合影。（社區記者王鏡平／攝影）
夏威夷福建總商會與上海市福建商會雙方簽約後，夏威夷福建總商會會長石國碧(圖中)與出席貴賓合影。（社區記者王鏡平／攝影）

夏威夷福建總商會會長石國碧於夏威夷時間11月21日星期天下午5時，透過視訊與上海市福建商會輪值會長林忠二人簽訂兩會「友好合作商會協議」，在場人士除了兩會主要幹部外，夏威夷州與檀香山市也派員出席見證此項盛事，州、市議會均期盼此次協議能為兩地政府與民間未來發展建構合作平台。

儀式由夏威夷福建總商會秘書長張雲霄、上海福建商會秘書長吳志暉聯手主持，出席貴賓包括檀香山市議長卡爾文、州眾議員肖恩、上海福建商會李心翔、夏威夷中華總商會名譽會長林志雄、香港中華總商會執行會長陳峰、夏威夷商會前主席唐納德、與上海在滬企業聯合會常務副會長黃耀，夏威夷總商會出席主幹有監事長柯寶城、顧問于殷歆紅、副會長念家惠與蔡玉及金誠櫥櫃建材董事長曹文文等。

石國碧會長在儀式上介紹了在夏威夷地區的福建鄉親們的現況，同時強調該會積極參與並融入主流社會的雄心。石國碧表示，夏威夷的福建移民有數萬人，商會會員目前有數百人，會員跨足行業領域包括有地產、建築、櫥櫃、餐飲、超市、農漁業、運輸、投資、會計、法律等實體及相關配套產業，在夏威夷受到主流社會及各僑團重視。

夏威夷福建總商會近年多次於夏威夷與中國駐洛杉磯總領館攜手開展便民活動，包括換護照、辦簽證等，也多次舉辦慶祝十一、新春晚會等慶典活動。同時，積極參與州政府與市政府的換屆選舉、與主流社會、工會、商會等組織結盟，在夏威夷主流群體有影響力。

2019年，新冠疫情迅速發酵，該會由夏威夷購買十多萬件防疫物資捐贈家鄉，在疫情蔓延到夏威夷時，又從國內採購防疫物資贈給夏威夷政府及社區醫院，商會同仁同心協力，獲得家鄉政府和夏威夷政府的一致高度認可讚揚。

石國碧表示，此次結盟獲得夏州與檀市的高度重視，州政府歡迎本商會姊妹會來夏威夷投資，並保證提供高效服務，它並發出邀請來夏威夷旅遊、考察與投資，也期盼透過這次簽約，兩會能相互協助，雙方未來在經貿、教育、醫療、航務等方面聯盟及規劃推展，同時為中美關係、地區友誼發展添加助力。

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