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華盛頓州公立學區入學率大幅下降 在家自學人數增加

編譯組／西雅圖電
華盛頓州公立學區入學率大幅下降，許多學生改為在家自學。（Getty Images）
華盛頓州公立學區入學率大幅下降，許多學生改為在家自學。（Getty Images）

自從校園因新冠疫情被迫關閉後，華盛頓州公立學區入學率就大幅下降，2019到2020學年的入學率降幅在全美名列前茅。而今年秋季的新數據顯示，華州學區流失的學生人數仍未恢復。

數據顯示，與前一學年相比，華州公立學校2019到2020學年的入學學生人數減少了3萬9000人，降幅約3.5%，每一年級流失的學生人數並不相同，以低年級流失的學生最多，幼稚園學生大減14%。今年秋季的入學人數僅回增1000人左右。

相反地，華州2020到2021學年在家自學人數則大增，幾乎是前一學年的兩倍，許多家長因公立學校面臨的不確定性和管理問題放棄讓子女返校上課。

育有三名子女的彼德森（Allison Peterson）表示，遠距學習對她的孩子來說壓力太大，透過在家自學，他們的家庭可以享受更多「彈性的時間」。

入學人數減少，對公立學校的財務而言是壞消息，華州學區總監雷克達（Chris Reykdal）表示，他們整體將損失約5億元的州政府資金。雷克達說，他已經要求州立法者為各學區保留穩定的資金。

西雅圖學區董事會最近在會議上指出，自2019年以來，學區已流失約3400名學生，他們估計今年會因此失去約2800萬元資金。不過，西雅圖學區認為，部分學生下學期有可能重返校園，因為5到11歲兒童已有疫苗可打。

喬治城大學（Georgetown University）教育經濟學實驗室（Edunomics Lab）分析，從短期來看，聯邦提供給學區的疫情紓困金應該多過學區因流失學生損失的資金。從另一個角度來看，華州如果繼續提供疫前入學人數的資金，或許會出現一些意想不到的後果。

喬治城大學教育經濟學教授羅薩（Marguerite Roza）說：「學生的流動應該與學生貧困率無關。維持資金不變可能會讓資金大幅流向某些學區，這些學區未必是高貧困率的學區。」

華州官員認為，學區流失的學生現在大部分都在家自學。數據顯示，華州2019到2020學年在家自學的學生人數從2萬1000人大幅增長為4萬人。雖然這個學年的在家自學人數還未統計出來，華州在家自學組織（Washington Homeschool Organization）主席史都伯（Garrison Stuber）預測，這個數字應會趨於穩定。

史都伯表示，學校因疫情關閉後，家長紛紛改採這種教育模式。由於害怕還未接種疫苗的子女在學校染疫、對強制學生戴口罩和接種疫苗感到不滿，以及其他各種原因，在家自學現在已成為十分受家長歡迎的選擇。如今，許多人已經適應了在家自學，他們不希望一再改變他們的生活型態。

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