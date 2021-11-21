先野火又洪水 華盛頓州今年天災不斷

華盛頓州西部和加拿大卑詩省本周因大氣河暴雨引發嚴重洪水。（美聯社）

自今年夏季以來，華盛頓州和加拿大 卑詩省不斷遭受天災重創。在6月史無前例的熱浪和隨後一連串野火結束之後，近日又發生嚴重洪水 和土石流，造成至少兩人死亡。

華頓州西部和卑詩省本周豪雨成災，整個地區都被洪水淹沒，導致上萬人必須撤離，數百輛汽車 擱淺，部分社區無法進入。卑詩省的土石流和洪水對高速公路和鐵路造成的破壞非常嚴重，修復可需要數周或更長的時間。

此次異常的強降雨是由大氣河（atmospheric river）造成。當地自10月以來已出現多個大氣河，造成多次洪水和土石流，但14日和15日出現的風暴是最高等級五級的大氣河，是這個雨季到目前為止最嚴重的一次。

華盛頓州離加拿大邊境不遠的小鎮蘇瑪斯（Sumas）發生嚴重洪水，官員表示，當地有數百名居民已撤進，估計被洪水破壞的房屋比例高達75%。蘇瑪斯官員17日在臉書上表示，洪水水位在繼續下降，工作人員正在努力清理道路和恢復供電。他們說：「在接下來的清理工作中，受災家庭和商戶需要我們的支援。」

警方表示，在蘇瑪斯西南方，59歲男子賈西亞（Jose Garcia）的卡車被沖進被洪水淹沒的農田中，他緊緊抓住一棵樹求生，但如今下落不明。

卑詩省官員稱這次洪水為「一個世紀以來襲擊該省最嚴重的洪水」，造成的影響「遠大於預期」，超過1萬7000人必須撤離，數百名被困在汽車中的民眾必須由直升機吊起送到安全地區。據報導，溫哥華東北部的土石流已造成一名女性死亡。

卑詩省省長霍根（John Horgan）17日宣布該省進入緊急狀態，建議民眾不要前往受影響的地區旅行，也不要囤積物資。他表示，未來幾天可能會有更多的死亡案例被確認。

霍根說：「這些都是過去沒有發生過、沒有考慮到的非尋常事件。我們都知道我們住在雨林裡，每年11月都會在風雨中度過，但從未發生過像這次這樣的狀況。」

初步報告顯示，卑詩省多個地區打破了單日降雨紀錄。位於溫哥華以東約75哩的霍波（Hope）24小時內降下11.58吋的雨，暴雨損壞多條高速公路，導致1000多人受困。

加拿大氣象學家卡斯德倫（Armel Castellan）表示，許多地方24小時到36小時的降雨超過了當地整個11月的正常總降雨量。

洪水和土石流17日阻斷了溫哥華的對外通路，因為大部分通往溫哥華的主要公路和鐵路都遭到破壞，引發供應短缺的憂慮。