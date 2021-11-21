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夏威夷6歲女童失蹤 姊姊：妹妹被關狗籠沒呼吸

編譯組／夏威夷電
檀香山警局日前舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會。卡魯艾夫婦是失蹤女孩伊莎貝拉的養父母。(美聯社)
檀香山警局日前舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會。卡魯艾夫婦是失蹤女孩伊莎貝拉的養父母。(美聯社)

夏威夷失蹤6歲女孩伊莎貝拉(Isabella Kalua)的親生姊姊告訴警方，父母強迫她保密，妹妹被關在浴室內的狗籠、沒有呼吸，口鼻上貼著膠帶。

這起震驚全美的虐童致死案，日前在法庭提交新細節內容，證明逮捕卡魯艾夫婦(Isaac and Lehua Kalua)合乎法理。兩人收養伊莎貝拉與她的2名手足，同時也是另一對親生手足的養父母。卡魯艾夫婦9月13日向警方舉報，伊莎貝拉失蹤，最後一次看到她是前一晚在她的房間內睡覺。

檀香山警方已於10日依涉嫌二級謀殺罪逮捕卡魯艾夫婦，表示他們相信，伊莎貝拉已於卡魯艾夫婦舉報前的一個月前被殺害，但屍體尚未尋獲。卡魯艾夫婦已被羈押、不得保釋，12日在牢房透過視訊出庭。

根據警方針對卡魯艾夫婦的逮捕令內容，伊莎貝拉的姊姊與檢察官面談，指出卡魯艾夫婦約於2個月前要求她對所發生的事情保密：伊莎貝拉被關在浴室中的狗籠內，嘴巴與鼻子都被貼著膠帶，沒有醒來。法庭文件內容指出，姊姊出生於2009年。

檀香山警局10日舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會，警方拒絕評論是否認為伊莎貝拉已經死亡。檀香山警局凶殺案部門警察特梅斯中尉(Lt. Deena Thoemmes)透露，此案已轉為謀殺案調查。

法庭文件顯示，伊莎貝拉的姊姊說，卡魯艾夫婦將浴缸裝滿水，把伊莎貝拉放進去、看她是否會醒來，但沒有用，她不得不幫忙把伊莎貝拉抬進他們的房間。文件指出，養母隨後把浴缸水清乾，數天後，養父卡魯艾(Isaac Kalua)到醫院假裝自己有新冠症狀。

文件顯示，姊姊告訴警方，她知道養父在偽裝，因為他要請假來「協助媽媽」(help mom)，以去除這些物品證據(to get rid of the stuff ... evidence.)。

根據法庭文件內容，伊莎貝拉的姊姊告知警察，養母在網路上買了狗籠，但他們沒有養狗。養母說伊莎貝拉會在晚上偷偷摸摸，餓了想吃東西。姊姊說，伊莎貝拉會餓是因為養母沒餵她，有時姊姊會偷偷給她食物吃。伊莎貝拉晚上被關在狗籠內。

卡魯艾夫婦報案警方伊莎貝拉失蹤時曾表示，伊莎貝拉有進入車庫並睡著的習慣，有時門不上鎖，還告訴警方，家中監控系統經常停止運作。根據警方用於法庭證據的書面陳述宣誓書，警方於9月13日恢復監控錄影，顯示伊莎貝拉最後出現在錄影機是8月18日。

警察 夏威夷 檢察官

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