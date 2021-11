夏威夷6歲女童失蹤 姊姊：妹妹被關狗籠沒呼吸

檀香山警局日前舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會。卡魯艾夫婦是失蹤女孩伊莎貝拉的養父母。(美聯社)

夏威夷 失蹤6歲女孩伊莎貝拉(Isabella Kalua)的親生姊姊告訴警方,父母強迫她保密,妹妹被關在浴室內的狗籠、沒有呼吸,口鼻上貼著膠帶。

這起震驚全美的虐童致死案,日前在法庭提交新細節內容,證明逮捕卡魯艾夫婦(Isaac and Lehua Kalua)合乎法理。兩人收養伊莎貝拉與她的2名手足,同時也是另一對親生手足的養父母。卡魯艾夫婦9月13日向警方舉報,伊莎貝拉失蹤,最後一次看到她是前一晚在她的房間內睡覺。

檀香山警方已於10日依涉嫌二級謀殺罪逮捕卡魯艾夫婦,表示他們相信,伊莎貝拉已於卡魯艾夫婦舉報前的一個月前被殺害,但屍體尚未尋獲。卡魯艾夫婦已被羈押、不得保釋,12日在牢房透過視訊出庭。

根據警方針對卡魯艾夫婦的逮捕令內容,伊莎貝拉的姊姊與檢察官 面談,指出卡魯艾夫婦約於2個月前要求她對所發生的事情保密:伊莎貝拉被關在浴室中的狗籠內,嘴巴與鼻子都被貼著膠帶,沒有醒來。法庭文件內容指出,姊姊出生於2009年。

檀香山警局10日舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會,警方拒絕評論是否認為伊莎貝拉已經死亡。檀香山警局凶殺案部門警察 特梅斯中尉(Lt. Deena Thoemmes)透露,此案已轉為謀殺案調查。

法庭文件顯示,伊莎貝拉的姊姊說,卡魯艾夫婦將浴缸裝滿水,把伊莎貝拉放進去、看她是否會醒來,但沒有用,她不得不幫忙把伊莎貝拉抬進他們的房間。文件指出,養母隨後把浴缸水清乾,數天後,養父卡魯艾(Isaac Kalua)到醫院假裝自己有新冠症狀。

文件顯示,姊姊告訴警方,她知道養父在偽裝,因為他要請假來「協助媽媽」(help mom),以去除這些物品證據(to get rid of the stuff ... evidence.)。

根據法庭文件內容,伊莎貝拉的姊姊告知警察,養母在網路上買了狗籠,但他們沒有養狗。養母說伊莎貝拉會在晚上偷偷摸摸,餓了想吃東西。姊姊說,伊莎貝拉會餓是因為養母沒餵她,有時姊姊會偷偷給她食物吃。伊莎貝拉晚上被關在狗籠內。

卡魯艾夫婦報案警方伊莎貝拉失蹤時曾表示,伊莎貝拉有進入車庫並睡著的習慣,有時門不上鎖,還告訴警方,家中監控系統經常停止運作。根據警方用於法庭證據的書面陳述宣誓書,警方於9月13日恢復監控錄影,顯示伊莎貝拉最後出現在錄影機是8月18日。