銬捕10歲女童 檀香山警方否認歧視

10歲小學女孩被捕引起爭議，檀香山警方說明她被捕原因。(圖取自檀香山警局官方臉書)

就一起小學生被逮捕案，「夏威夷美國公民 自由聯盟」上月曾致信給檀香山警局、夏威夷州 教育局與州檢察辦公室，要求全州學區做出政策改革，包括禁止教職員因學生而報警，除非學生對其他人造成重大傷害並有即刻威脅。不過，檀香山警局說明了在小學逮捕女孩的原因，表示不會因此案發生做出任何改革。

案件源自於一張圖畫。夏威夷Honowai小學主管2020年1月10日報警，因為女孩被指稱畫了一張不友善畫像，圖畫對象是霸凌她的同學，學校家長看到畫像後，要求校方報警。

夏威夷美國公民自由聯盟指出，檀香山警方與夏威夷公立學校系統官員歧視一名殘疾黑人女孩，因孩童間普通糾紛，這名10歲女孩被過度用力戴上手銬、逮捕和監禁審問。女孩由於繪圖一張具攻擊性圖畫(offensive drawing)紛爭而受到歧視，只因她是黑人。

不過，檀香山代理警察 局長瓦尼克(Rade Vanic)9日在社交媒體提供更多案件細節，說明檀香山警察為何逮捕女孩，對此案有不同看法。他指出，圖畫中是一個女孩手持槍並指著她腳上的斷頭，圖畫寫著兩個同學名字，並寫出粗穢字句。

瓦尼克表示，繪圖威脅射殺其他學生，被視為是對他人造成重大傷害威脅，也是當局認為警員可在學校逮捕學生的原因之一。針對此案，逮捕學生的評估，正是認為她可能對他人造成重大傷害威脅；另一方面，聯盟與律師聲稱檀香山警局是出於種族動機逮捕女孩，但警局回應表示，逮捕是出於多種因素決定，包括犯罪嚴重程度與風險評估，並非出於種族動機。

聯盟律師卡巴列羅(Mateo Caballero)曾致函要求檀香山警局採取政策，要求兒童被警員審問時，父母或法定監護人必須在場，禁止警員在學校逮捕學生，除非學生對他人有即刻重大傷害威脅，還呼籲市府與州政府刪除與女孩被捕有關紀錄，並向她與其母親支付50萬元損失。

瓦尼克強調，檀香山警局不會改變原有政策的任何一項。他也認為，除非有即刻重大傷害威脅，否則要求任何警員都不得進入學校是「不合理且不可行」。等到情況達到重大傷害且有即刻威脅，相當於等到火勢將整棟建築包圍、然後才可打電話給消防部門，「本來可用花園水管滅火，卻需更多消防車才能撲滅火勢。」

針對檀香山警局說法，聯盟與律師認為其回應「令人不安且危險」。校方已知，女孩持續以畫圖應對她的過動症與被霸凌舉動。律師表示，她未涉及傷害其他學生的紀律紀錄，也無暴力行為與武器，當天遵守學校與警方規定。她沒傷害其他學生，也未對任何人構成威脅或危險。學校在事發當時應致電給輔導人員，而非警局。