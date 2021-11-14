西雅圖市長選舉開票幾近完成 哈羅宣布當選

前西雅圖市議員哈羅宣布當選西雅圖新市長。（美聯社）

西雅圖 市長選舉開票工作 已接近完成，哈羅（Bruce Harrell）以壓倒性票數宣布當選下一屆西雅圖市長。西雅圖時報（Seattle Times）對這場選舉的總票數做出以下分析。

前西雅圖市議員哈羅以高出將近18%的票數打敗現任市議會議長的對手岡薩雷茲（Lorena Gonzalez），票數領先幅度是西雅圖過去七屆市長選舉中第二大，僅次於尼克斯（Greg Nickels）2005年創下的28%。不過，2005年的市長選舉兩位候選人實力懸殊，並不是一場對等的競賽。尼克斯的對手倫特（Al Runte）是前華盛頓大學教授，過去不曾參加過選舉，並未認真進行競選工作，籌到的競選資金不到1萬7000元。

今年，岡薩雷茲為她的競選活動籌到近100萬元，還從勞工支持的政治行動委員會（political action committee，簡稱PAC）籌到另外100萬元。哈羅籌到的資金為130萬元，另外也從企業支持的PAC籌到100多萬元。

●最後一刻投票 激增

哈羅的得票在選舉之夜曾一度領先約30%，今年的投票再次證明，在選舉之夜，任何進步派候選人的得票會在最後關頭急增12%到14%，西雅圖選舉觀察人士對投票後期出現傾向左翼候選人的票數波動已不感意外。岡薩雷茲、市議員候選人奧利佛（Nikkita Oliver）、市府經理甘迺迪（Nicole Thomas-Kennedy）和現任市議員莫斯傑達（Teresa Mosqueda）都受益於這種後期投票激增的現象，但與過去幾年不同的是，這個投票趨勢並未為任何族裔候選人改變選舉結果。

西雅圖時報分析，進步派候選人最後一刻激增的得票大部分是年輕選民投出的。根據統計，在選舉日前投票的選民平均年齡為56歲，投出的選票約9萬5000張，但選舉日當天和選舉日後收到的選票約12萬3000張，選民平均年齡只有43歲。這個現象也發生在過去的選舉中，而且選舉日當天投票的選民平均年齡2015年為53歲，2019為47歲，今年為42歲，愈來愈年輕化。

非正常時期舉行的選舉投票率通常很低，投票的通常是年齡較大者，因為他們的參與率較高。西雅圖這次市長選舉的投票率為54%，其中65歲以上的選民投票率接近75%，18到24歲選民的投票率不到33%。

此外，西雅圖25到34歲的千禧世代人口很多，其中12萬9000人是註冊選民，他們在這次選舉中的投票率高於35到44歲和45歲到54歲兩個年齡層。