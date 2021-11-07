張雲霄扮推手 檀香山、福州締結姊妹市

檀香山市長布拉吉亞迪(Rick Blangiardi，左)與福州市政府代表張雲霄交換姊妹市締盟書。（夏威夷福建總商會提供）

美國夏威夷州 檀香山市與中國 福州市兩市市長，於夏威夷時間10月20日下午藉由線上Zoom平台聯合簽署姊妹友好城市結盟書，為兩市未來在政、經、文、教、醫、旅等方面的合作搭建橋梁。

此次姊妹市締盟之約，得益於夏威夷福建總商會秘書長張雲霄過去一年來的努力奔走，檀香山市府特別對張雲霄在此疫情期間的努力，為姊妹城市建起聯絡的紐帶，表示感謝。這是福州與檀香山的友誼歷史上增添的濃濃的一筆，為兩市文旅、教育、醫學、科技、企業的合作奠定了基礎，更為福建人在海外樹立了典範。

中國央視國際頻道、央視新聞網、福建東南電視台、中華網、中國新聞網及其他20多家媒體相繼報導了此次中美文化交流的歷史盛事。

出席締盟線上會議的兩市會場分別在檀香山市府及福州市香格里拉大酒店鼓浪嶼，出席者包括檀香山市長布拉吉亞迪(Rick Blangiardi)、市議長、議員及多位局處首長及孫中山先生曾就讀啟蒙的伊奧蘭尼（Iolani）學校校長，福州市則有市長吳賢德與市府黨組成員、市府秘書長與多位局處首長，並由人在夏州的夏威夷福建總商會秘書長張雲霄代表中國福州簽署盟約。中國駐洛杉磯總領事張平大使也在視訊會議上做了見證。