華州推線上續簽駕照 免費Wi-Fi更便利

今年秋天以來，隨著學校重新開學，華盛頓州 的駕照 辦公業務也增多了，華盛頓州執照事務部 (DOL) 已為公眾重新開放了大部分的辦公室，但它們仍然需要通過預約和減少容量的方式來運作。

好消息是，DOL擴展了其在線服務，所有符合條件的華盛頓居民都可以隨時在線更新執照。

華盛頓居民可以隨時隨地在線續簽，無需預約或親自前往辦公室。對於在家中無法登上互聯網的人，該州正在免費提供華盛頓300多個免下車Wi-Fi熱點的臨時使用權，對於西雅圖 居民，更有其他額外的公共設施，提供免費Wi-Fi使用。

DOL的主任Teresa Berntsen說，「在大流行期間，我們調整了服務模式，以盡可能安全地幫助盡多的人。這包括讓更多的人更容易在線辦理駕照更新續期。」Teresa Berntsen說，「去年我們看到在線續期有所增加，這意味著華盛頓居民正在利用更多的在線服務。」

在線續期很容易，民眾只需要一個互聯網連接、現時的許可證/執照號號和一種付款方式。用戶平均花耗大約10分鐘來完成這個過程，事實上，就是如此簡單。不要等待到DOL辦公室更新了。

但是，如果您的駕照過期已超過一年，又如果您想拍一張新照片，或者您需要增強型駕照或增強型ID，則仍需要預約。

Berntsen說，「我們很高興提供這些擴展的在線服務，因為我們員工和客戶的健康和安全始終是我們的首要事項。」

了解有關更多信息，請瀏覽 dol.wa.gov/renewandgo ，並查看您是否有資格在線更新。