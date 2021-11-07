西雅圖秋末房地產市場 對買家有利

專家表示，西雅圖地區現在的房地產市場偶爾會有便宜可撿。（Getty Images）

西雅圖房地產 市場今年秋季出現寒流，房價 基本上持平沒有漲跌，掛牌出售的新屋愈來愈少，買房的人也愈來愈少；但對一些還在尋找住房的買家來說，這可能是個好消息，因為他們偶爾會發現上市房屋削價或競標減少的情況。

不過，這個現象相對有好有壞。金恩縣的上市房屋數量從9月就開始大減，持續到10月，因此，房屋只要一上市，很快就會賣出，對買家構成壓力。

對於潛在買家而言，10月的房屋選擇比疫情前同期更加有限。金恩縣今年10月底的上市房屋數量比2019年同期減少了65%，從掛牌到賣出只要兩周，而兩年前此時從掛牌到賣出需要約一個半月；皮爾斯縣（Pierce）和史諾霍米許縣（Snohomish）也有類似的趨勢。

蘭頓（Renton）的Windermere房地產經紀人麥道斯（Heather Maddox）說：「我明顯感覺到，本來就不多的上市房屋數量現在變得更少，但買家需求並沒有減少。」

與2020年和2019年同期相比，金恩縣獨棟屋房價上漲了兩個百分點，10月成交的房屋中位數房價為82萬4270元，比去年10月高出10.6%。史諾霍米許縣目前中位數房價為69萬5000元，比去年高出19.8%。皮爾斯縣目前中位數房價為52萬元，比去年高出20.9%。其他如基沙普縣（Kitsap）、瑟斯頓縣（Thurston）和瓦特康縣（Whatcom）的同比增長也介於16%到20%之間。

比去年同期相比，西雅圖10月中位數房價增為85萬元，上漲6.2%，其中東區（Eastside）為140萬元，漲幅為30%，北塔科馬（Tacoma）為61萬5000元，漲幅為24.7%，中塔科馬為44萬元，漲幅為23.9%。

儘管如此，買家還是有機會撿到便宜。Redfin房地產經紀人瓦薩（Malia Vassar）有一對夫婦客戶，他們在綠湖區（Green Lake）找了11個月的房子，本周以原價99萬6000萬元敲定了一棟房屋，而且沒有競標者。瓦薩說：「民眾現在有機會成為幸運的買家。」

西雅圖地區房價季節性降溫與全美趨勢相同，但仍然有許多希望獲利的人進入市場。

ATTOM Data Solutions公布的數據指出，美國現在以全現金交易的房屋買家不斷增加，其中企業投資人占了7%，是自2014年初以來最多，而使用聯邦住房管理局（Federal Housing Administration）低頭期款貸款的買家比例是自2007年底以來最少，只有約8%。