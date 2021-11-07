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CDC批准 夏威夷5-11歲童 新冠疫苗開打

編譯組／檀香山電
CDC批准，夏威夷5-11歲兒童新冠疫苗開打。(美聯社)
CDC批准，夏威夷5-11歲兒童新冠疫苗開打。(美聯社)

美國疾病控制防治局2日正式批准輝瑞兒童新冠疫苗之後，夏威夷州衛生部宣布，5-11歲孩童3日起可接種疫苗，夏州衛生廳長查爾(Dr. Elizabeth Char)表示，輝瑞疫苗可有效預防重症與死亡，提供重要保護，確保孩子與整個社區安全。

在夏威夷州正式宣布之前，夏威夷太平洋健康中心即表示，將開放線上預約系統給家長與法定代理人、開始為5-11歲兒童在檀香山卡皮歐拉尼婦幼醫療中心(Kapiolani Medical Center for Women & Children)、斯特瑞布醫療中心(Straub Medical Center)、可愛島威爾考克斯醫療中心(Wilcox Medical Center)進行疫苗注射預約。5-11歲兒童3日起可透過預約接種疫苗。

輝瑞兒童新冠疫苗劑量是成人的三分之一，使用較小針頭給藥。疫苗為二劑，第一劑注射之後三周，進行第二劑注射。夏威夷州府官員指出，已於1日運抵夏威夷的第一批到貨兒童新冠疫苗，共有4萬1700劑，將分發至各醫療院所進行施打。

疫苗將在超過200個夏威夷醫療機構、社區健康中心、行動診所、藥局兒科診所及130多所公私立與特許學校，進行接種。凱薩醫療系統(Kaiser Permanente)表示，將自5日開始在所有疫苗接種站，為5-11歲兒童施打疫苗。皇后健康系統(Queen's Health Systems)表示，4日開始替5-11歲兒童進行新冠疫苗注射預約，系統內所有疫苗診所、包括行動診所5日起進行預約接種。

衛生官員預估，夏威夷有11萬9473名5-11歲兒童、約占全夏威夷州人數8.4%。首批到貨夏威夷的兒童疫苗數量，足夠提供35%的5-11歲孩童接種第一劑疫苗。有關兒童新冠疫苗資訊，將於hawaiicovid19.com定期更新。17歲以下未成年人接種疫苗之前，必須有家長與法定代理人簽署提交同意書。

州府官員透露，部分學校最早將於8日開始為5-11歲孩童施打新冠疫苗，大多數學校不對公眾開放，家長需聯絡孩童學校，了解學校是否提供疫苗注射與時間。代理學區總監林肯斯(Keith Hayashi，譯音)表示，教育當局已為學校師生與家庭成員開設超過150間設置在學校的疫苗診所。為了小學生安全，學校接種站將不開放給一般大眾，有可能僅開放給學生直系親屬。

夏威夷兒童感染新冠重症病例不多，但醫療專家指出，儘管染疫孩童大多數不會如老年人嚴重，仍有風險病況惡化並發展演變成為長期症狀。

疫苗 夏威夷州 輝瑞

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