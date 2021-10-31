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基建法案辯論 攸關夏威夷住房需求

編譯組／灣區電
參議院正針對基礎建設法案進行辯論，可能對夏威夷住房需求產生重大影響。若資源分配適當，提案可能有助結束美國無家可歸情況。(美聯社)
參議院正針對基礎建設法案進行辯論，可能對夏威夷住房需求產生重大影響。若資源分配適當，提案可能有助結束美國無家可歸情況。(美聯社)

夏威夷房價在疫情期間飆漲，歐胡島房屋中價位已超過100萬元；聯邦參議院正針對基礎建設法案進行辯論，可能對夏威夷住房需求產生重大影響。

聯邦基金提案「重建更美好法案」(Build Back Better Act)包括拜登提出的許多議程與民主黨國會議員優先考慮的內容，其中有廣為人知的減少溫室氣體排放、提供強制帶薪家事假、兒童照護補貼與普及學前班，只是目前未知法案中的哪些內容最後會被保留下來。

夏威夷可負擔房屋倡議人士期待，法案中與住房相關的內容可持續存在，對提供低收入戶可負擔住房需求，相當重要。「全國低收入住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)房屋政策分析師強森(Kim Johnson)表示，若資源分配適當，提案可能有助結束美國無家可歸情況。

檀香山9月份房屋中價位超過100萬元，比前一年上漲19%。鄰近島嶼社區例如茂伊縣的房價也大幅飆升，這也是部分當地民眾搬離的關鍵因素。根據「全國終結無家可歸聯盟」(National Alliance to End Homelessness)數據，夏威夷2020年無家可歸情況是全美第二嚴重的州，夏威夷原住民與其他太平洋島嶼當地人的人均無家可歸比例，也為全國最高。

「夏威夷蘋果籽法律與經濟正義中心」(Hawaii Appleseed Center for Law and Economic Justice)住房政策主任斯朵莫吉普森(Kenna StormoGipson)指出，疫情導致平均薪資與房價明顯脫節，當地人的薪水趕不上房價飆升。有許多自美國本土來到夏威夷的遠距辦公者，在夏威夷購買第二棟房。明顯可見，房市不是主要基於當地薪水、或主要為當地居民服務。

夏威夷大學助理教授蓋博登(Phil Garboden)表示，沒有任何計畫可提供低收入戶與貧窮租房者的需求。他指出，全國僅有四分之一民眾符合資格領取住房券，情況和食物券及兒童健保計畫形成強烈對比。

夏威夷兩位民主黨籍參議員廣野慶子(Mazie Hirono)與沙茲(Brian Schatz)皆支持法案。廣野在聲明中表示，夏威夷的低收入住房短缺問題，已存在數十年。蘋果籽中心執行主任桑頓(Gavin Thornton)認為，若經費決議類似「美國2021年救濟計畫法案」，夏威夷將受益，預估可獲14億元住房補助，法案可能成為夏威夷住房「遊戲規則改變者」。

夏威夷 低收入 房價

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