Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

面對美國 史上增長速度最快的房地產 價格，房地產商Zillow決定加強炒房（home flipping）業務；然而，這項策略讓Zillow在今年第三季得標買下的物業數量創下有史以來最多的紀錄，使他們不得不停止出價。

在Zillow處理需要整修再出售的物業之際，他們同時面臨了一個不利的現實：房價 上漲放緩，意味他們將虧本出售許多房屋。

根據YipitData的調查，Zillow 9月推出的上市房屋數量創下歷史新高，卻以2018年11月以來最低的加價幅度出售。事實上，在第三季，Zillow將近一半的美國上市房屋都削價求售，代表庫存量過多迫使他們降低售價。

這個現象已經出現在房價不斷飆漲的亞特蘭大和鳳凰城，Zillow鳳凰城約250筆上市房屋目前的定價已比Zillow當初收購這些房屋時的價格低6%。

波德科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）房地產科技策略家德爾普雷特（Mike DelPrete）說：「過去幾個月來，我看到Zillow每一項主要指標都不合理，像是他們對市場做出的反應晚了兩到三個月。」

根據德爾普雷特的分析，Zillow的主要競爭對手Opendoor雖然在鳳凰城的房屋銷售價差也開始縮小，但成交價仍持續高於收購價。Opendoor在亞特蘭大的銷售情況也十分出色，他們以高於收購價6.5%的定價掛牌出售房屋，相較Zillow的價差只有1.3%。

Zillow 10月18日表示，由於正在處理積壓的物業，將暫停收購新物業，消息讓Zillow股價下跌9.4%。儘管Zillow股價已回升，但分析師大多對其炒房策略的失誤不以為然，並指出Zillow追溯到2018年的炒房業務至今尚未獲利。

RBC Capital Markets分析師艾利克森（Brad Erickson）說：「他們可能有些措手不及，但或許不會太在意，在這個階段，賺錢並非最主要的目的。」

Zillow和Opendoor都使用一種名為iBuying的高科技炒房軟體算法來預測房價走勢，每季收購成千上萬筆物業。專家表示，這是一個複雜的過程，必須計算得非常精確才能獲利。

Zillow和Opendoor向客戶推銷使用其服務的便利性，他們收取的費用取代了傳統的房地產經紀人佣金。