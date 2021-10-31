我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

編譯組／西雅圖電
Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）
Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

面對美國史上增長速度最快的房地產價格，房地產商Zillow決定加強炒房（home flipping）業務；然而，這項策略讓Zillow在今年第三季得標買下的物業數量創下有史以來最多的紀錄，使他們不得不停止出價。

在Zillow處理需要整修再出售的物業之際，他們同時面臨了一個不利的現實：房價上漲放緩，意味他們將虧本出售許多房屋。

根據YipitData的調查，Zillow 9月推出的上市房屋數量創下歷史新高，卻以2018年11月以來最低的加價幅度出售。事實上，在第三季，Zillow將近一半的美國上市房屋都削價求售，代表庫存量過多迫使他們降低售價。

這個現象已經出現在房價不斷飆漲的亞特蘭大和鳳凰城，Zillow鳳凰城約250筆上市房屋目前的定價已比Zillow當初收購這些房屋時的價格低6%。

波德科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）房地產科技策略家德爾普雷特（Mike DelPrete）說：「過去幾個月來，我看到Zillow每一項主要指標都不合理，像是他們對市場做出的反應晚了兩到三個月。」

根據德爾普雷特的分析，Zillow的主要競爭對手Opendoor雖然在鳳凰城的房屋銷售價差也開始縮小，但成交價仍持續高於收購價。Opendoor在亞特蘭大的銷售情況也十分出色，他們以高於收購價6.5%的定價掛牌出售房屋，相較Zillow的價差只有1.3%。

Zillow 10月18日表示，由於正在處理積壓的物業，將暫停收購新物業，消息讓Zillow股價下跌9.4%。儘管Zillow股價已回升，但分析師大多對其炒房策略的失誤不以為然，並指出Zillow追溯到2018年的炒房業務至今尚未獲利。

RBC Capital Markets分析師艾利克森（Brad Erickson）說：「他們可能有些措手不及，但或許不會太在意，在這個階段，賺錢並非最主要的目的。」

Zillow和Opendoor都使用一種名為iBuying的高科技炒房軟體算法來預測房價走勢，每季收購成千上萬筆物業。專家表示，這是一個複雜的過程，必須計算得非常精確才能獲利。

Zillow和Opendoor向客戶推銷使用其服務的便利性，他們收取的費用取代了傳統的房地產經紀人佣金。

房地產 房價 美國

上一則

美國中國總商會芝加哥第五屆年會聚焦政商界實現“全球合作-共襄繁榮”

延伸閱讀

取暖費漲2/3 不補交就停供 吉林物業通知惹議

取暖費漲2/3 不補交就停供 吉林物業通知惹議
傳中國發改委找房企開會 釐清美元債情況

傳中國發改委找房企開會 釐清美元債情況
恒大債彈將爆 投資人憂引發新一波風暴

恒大債彈將爆 投資人憂引發新一波風暴
恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約

恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約
恒大物業51億美元出售案 破局

恒大物業51億美元出售案 破局
恒大51億美元出售物業股份傳破局 合生創展暫停談判

恒大51億美元出售物業股份傳破局 合生創展暫停談判

熱門新聞

德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

2021-10-25 20:53
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
免利息的「旅遊貸款」助長搭遊輪的意願。(蓋文斯頓港網頁)

免利息貸款坐遊輪？專家不建議

2021-10-25 17:13
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
芝加哥警局公布搶匪進入名店劫走陳列商品的監視影片。(芝加哥警局影片截圖)

進店就開搶 芝高端名品店頻遭劫 警公布作案影片

2021-10-26 11:32
休士頓出現新式租屋詐騙，受害者連實屋都沒看過。（ABC）

休士頓詐騙新招 假冒合格仲介 線上看屋詐你

2021-10-25 13:52

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便