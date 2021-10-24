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氣象：大西北地區 今冬預計寒冷多雨

編譯組／西雅圖22日電
國家海洋暨大氣總署報告指出，太平洋大西北地區今年會有一個寒冷且潮濕的冬季。（美聯社）
國家海洋暨大氣總署報告指出，太平洋大西北地區今年會有一個寒冷且潮濕的冬季。（美聯社）

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）21日公布美國冬季氣候展望報告，指出太平洋大西北地區（Pacific Northwest）到五大湖區（Great Lakes）這個冬季將寒冷多雨。西雅圖13日最高溫只有52度，打破歷年來10月13日的最低紀錄。

NOAA表示，太平洋大西北地區的暴風雨很有可能延伸到北加州，有望改善當地的乾旱狀態，而北加州本周已經出現的暴風雨，對即將到來的冬季而言，是一個令人振奮的好現象。

NOAA上周宣布反聖嬰現象（La Niña）已再度形成，他們21日對今年冬天的氣溫和降水模式的預測反映出典型的反聖嬰現象。去年冬季在美國大部分地區出現的反聖嬰現象，使48州的氣溫上升至高於平均。NOAA表示，反聖嬰現象將會持續整個冬天。

NOAA展望報告負責人戈茲沙克（Jon Gottschalck）說：「我們的預測與冬季的反聖嬰現象一致，美國北部大部分地區的氣溫將低於正常，而南部大部分地區的氣溫將高於正常。西南部是一個令人擔心的區域，因為我們預測當地的乾旱狀態將持續，降雨量也會低於正常。」

預測指出，有利於風暴穿越美國北部的噴射氣流（jet stream）模式，將為太平洋大西北和五大湖區帶來高於正常的降雨量，但南部地區的降雨量將低於正常，介於兩者之間地區的降雨量高於或低於正常的機會則是各占一半。

國家氣象局表示，雨季已正式開始的華州普吉灣地區10月12日出現了125年來最冷的10月上旬平均溫度，西雅圖13日的最高溫也只有52度，打破該市歷年來10月13日最高溫的最低紀錄。氣象學家柯瓦基克（Carly Kovacik）表示，通常西雅圖在10月上旬仍十分適合從事戶外活動，但她今年因為氣溫降低減少了登山活動。

柯瓦基克表示，雖然大西北地區秋季出現活躍的噴射氣流很正常，但今年10月的活躍程度高於正常。

美國 高溫 西雅圖

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