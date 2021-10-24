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同學糾紛 夏威夷10歲非裔女童被上銬逮捕

編譯組／灣區電
夏威夷一名10歲黑人女童被捕，ACLU致信給檀香山警局、夏威夷州教育局與州檢察辦公室，要求全州學區做出政策改革。(圖取自臉書)
夏威夷一名10歲黑人女童被捕，ACLU致信給檀香山警局、夏威夷州教育局與州檢察辦公室，要求全州學區做出政策改革。(圖取自臉書)

「夏威夷美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union of Hawaii)表示，檀香山市警方與夏威夷公立學校系統官員歧視一名殘疾黑人女孩，因孩童間的「一般」(run-of-the -mill)糾紛，給這名10歲女孩戴上手銬、逮捕和審問。

聯盟致信給檀香山警局、夏威夷州教育局與州檢察辦公室，要求全州學區做出政策改革，包括禁止教職員因學生糾紛而報警，除非學生對其他人造成重大傷害並有即刻威脅。根據信件內容，夏威夷Honowai小學主管2020年報警，因為女孩被指稱畫了一張不友善的畫像，圖畫對象是霸凌她的同學，學校家長看到畫像後，要求校方報警。

隨後，黑人女孩的母親趕到學校，這名母親被不當監禁，教職員阻止她離開被限制的房間。針對與警察的衝突，這名母親表示，自己是非裔美國人，有鑑於警方對黑人民眾的暴力執法行為發生率高，因此擔憂女兒安全。信件也描述黑人女孩的母親，當看到警察將女兒戴上手銬離開時，驚嚇地哭泣。女孩之後告訴母親，警察在警局時，讓她脫掉鞋帶與耳環，但她不知道原因為何。聯盟表示，手銬在女孩的手腕留下痕跡。

母親的律師認為，學校是學習和探索的地方，雖然這張圖畫可能需要校方做出回應，包括女孩母親與校方輔導人員，但絕不是警察。在任何情況下，都不應該讓10歲的孩子戴上手銬。

聯盟要求檀香山市與夏威夷州府支付50萬元，作為這對母女的賠償金。警局、教育當局與州檢察長辦公室須於11月8日之前做出回應。

夏威夷州總檢察長特別助理山城屋(Gary Yamashirova)18日表示，總檢察長部門已知曉有此信，並且正與教育局溝通做出回應。檀香山警局發言人約羅(Sarah Yoro)指出，警局也正在審閱信件，並與檀香山市檢察官合作「處理這些指控」(address these allegations)。

聯盟信件內容指出，這對黑人母女因為她們的種族而被挑出來，與涉及此事件的非黑人學生和家長相比，他們皆被「更危險」且更不理性的對待，也被輕視而更不尊重他們的權益。

黑人女孩後來隨親戚搬到美國本土，母親則因國防部新工作留下，但最後也離開了夏威夷。

夏威夷州 黑人 教育局

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