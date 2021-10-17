部分夏威夷原住民反疫苗 原因複雜

部分夏威夷原住民反對新冠疫苗有複雜成因。但也有居民認為，接種疫苗是身為原住民、保護當地健康福祉的責任。(美聯社)

夏威夷過去曾發生過流行傳染病疫情，嚴重打擊當地原住民 。儘管夏威夷州 府官員呼籲接種疫苗 ，許多夏威夷原住民例如kanaka oiwi或kanaka maoli社區仍堅決反對疫苗，認為政府若強制接種疫苗，意味著放棄原住民自主權。

夏威夷部分民眾支持疫苗，但也有部分原住民認為，政府疫苗強制令代表著要求他們放棄自主權，其中包括州府與縣府要求員工提供疫苗接種證明給雇主。若尚未接種，員工必須定期接受新冠檢測，通常為自費。

根據美聯社8月份報導，夏威夷原住民社區是當地疫苗接種率最低的社區之一、估計約為40%。近期Delta變種病毒傳播導致確診數增加，夏威夷原住民感染新冠病毒與死亡病例數也直線攀升。不過，儘管疫情對夏威夷原住民造成打擊，但原住民社區對政府的不信任感確實存在。對許多居民來說，基於夏威夷殖民與征服主權的歷史，抗拒有其理由。

夏威夷原住民安德森(Charles Anderson)就是其一，尚未接種疫苗。家人務農、世代照顧芋頭田地，他認為，疫情不公平地威脅到許多夏威夷居民生計，政府與私營企業要求疫苗接種，侵犯了民眾的權益與主權。他自營商業、擁有土地，選擇不遵循所謂「美國系統」(American system)。

部分想法與安德森類似的夏威夷原住民相信，原住民正在緩慢且哀傷地失去他們的自我認同、尊重與文化，保護他們剩餘的主權甚為重要。認為祖先們沒有持續挑戰政府，帶來毀滅性結果。同時，安德森也表示理解老一輩人為何要接種疫苗，認為他們生長在不同世代，看待生活充滿恐懼，從未挑戰過政府。

然而，也有其他夏威夷原住民不同意安德森的態度。舉例夏威夷王國末位君主與唯一女王利留卡拉尼女王(Queen Liliuokalani)，1881年檀香山天花傳染病疫情爆發期間，做出具爭議的隔離決定。

夏威夷大學馬諾阿分校(University of Hawaii at Manoa)夏威夷原住民健康學系主任Keawe'aimoku Kaholokula表示，抗拒疫苗的做法非常美國化，很諷刺，也非常個人主義。他認為，原住民需要牢記，夏威夷文化的一部分是要為了鞏固利益而相互保護。也有其他夏威夷居民認為，接種疫苗是身為原住民、保護當地健康福祉的責任。