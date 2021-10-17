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西雅圖科技辦公室 租賃市場躍居全美最大

編譯組／西雅圖電
西雅圖科技辦公室租賃市場躍居為全美最大，首次超越灣區。（Getty Images）
西雅圖科技辦公室租賃市場躍居為全美最大，首次超越灣區。（Getty Images）

新冠疫情對商用房地產市場而言是一場災難，但對西雅圖地區來說卻是恩賜。

由於疫情迫使大部分民眾改為居家工作，造成大量辦公室關閉或空置。房地產研究集團世邦魏理仕（CBRE）公布的數據顯示，美國2020年辦公室租賃交易活動比2019年減少36%。然而，西雅圖市場卻反其道而行，科技公司2020年在西雅圖地區租下的辦公室空間比前一年更多。

世邦魏理仕的報告指出，西雅圖地區是美國2020年最大的大型科技辦公室租賃市場，是自2013年以來首度超越舊金山灣區，也超越了其他如亞特蘭大、紐約、華盛頓特區、奧斯汀等科技中心，全美前100大科技公司辦公室租賃合約目前有14個在西雅圖，租賃總面積約340萬平方呎，比第二大市場曼哈頓多出85%。

西雅圖辦公室市場受歡迎的原因很多。由於疫情期間大量美國人都在家透過網路工作、購物和享受娛樂，使科技業不斷成長；受到西雅圖擁有大量人才和大學畢業生的吸引，科技公司在西雅圖擴大了領域；同時，西雅圖外圍還有很多未開發的土地。

美國商務部統計數字指出，美國經濟規模2020年縮小了3.5%，但科技業因為電子商務、串流訊息和虛擬會議的使用激增而大幅成長。包括Google、亞馬遜、蘋果、臉書和微軟等科技巨頭2020年蓬勃發展，總收入比上一年增加了約 25%。

摩根大通（J.P. Morgan）美國房地產股票研究中心負責人包隆（Anthony Paolone） 表示，儘管遠距工作是趨勢，但科技業的驚人成長刺激了對辦公空間的需求。

提供房地產行業數據和軟體的LightBox 首席分析師克拉克（Dianne Crocker）表示，科技公司現在傾向前往人才集中的地區，不再要求人才搬到特定城市。

儘管如此，亞馬遜、微軟、Expedia和 Zillow總部所在的西雅圖地區一直是最大的受益者，當地大部分新辦公室租賃合約都位於西雅圖華盛頓湖（Lake Washington）以東的衛星城市，如雷德蒙（Redmond）、柯克蘭（Kirkland）、貝爾優（Bellevue）。微軟在雷德蒙總部增加了17棟辦公大樓，可多容納8000名員工，亞馬遜則計畫在貝爾優增加2萬5000名員工。

西雅圖辦公租賃市場的成長與商業航天業的崛起也有關係。受到馬斯克（Elon Musk）的SpaceX生產和發射通訊衛星、貝佐斯（Jeff Bezos）藍源（Blue Origin）太空之旅成功的鼓舞，西雅圖地區現在約有40家太空相關企業，員工人數總和超過6000人。

航空顧問公司Alliance Velocity執行總監舒爾（Stan Shull）說：「這裡有一個由大企業、新創公司和創投家組成的太空社群。」

西雅圖 美國 房地產

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