數百警員不接種 西雅圖市長陷兩難

西雅圖還有數百名警員未接種疫苗，警局已開始對可能的解雇行動做準備。（美聯社）

西雅圖 要求公務員接種新冠疫苗 的強制令10月18日即將到期，數百名警員至今還未提出接種證明，面臨人員短缺的西雅圖警局已開始為可能的解雇行動做準備。

截止10月5日，西雅圖警局有354名警員還未提出接種證明，到6日，數字已下降為292人。西雅圖警局發言人休瑟利克（Randy Huserik）指出，還有111名警員正在等待豁免要求獲得批准，這111名警員不包括在未提出接種證明的292人名單中，代表如果這111名警員的豁免若被否絕，未接種疫苗的警員總數將達403人。

西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）在4日發給市府員工的電子郵件上說，「我們重視你們每一個人，不希望失去任何一名雇員。不過，最依賴你們的人是那些需要你們接種疫苗的居民。」

在西雅圖警員短缺和911 報案次數增加的情況下，德肯自8月初宣布市府雇員疫苗強制令後，一直迴避回答是否真的會開除不接種疫苗的警員。西雅圖警局在刪減警務預算爭論最激烈時失去超過300名警員，目前可用的警員剩下約1000名。

由於德肯任期只剩幾個月，她現在面臨兩難：是該堅持實施疫苗強制令，還是讓西雅圖進入公共安全緊急狀態，但這兩種情況都不利政治局勢。

鑑於10月18日的最後期限即將到來，西雅圖警局臨時局長狄亞茲（Adrian Diaz）已通知部屬，從10月13日起開始過渡到「動員第三階段」（Phase 3 Mobilization），要求所有宣誓人員待命處理911報案事件，包括被分配到特殊單位的探員。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）表示，全州各政府部門都制定了應急計畫，協助維持基本的人員配置。

不過，一名資歷五年的西雅圖警員表示，不管是否放寬疫苗強制令，她已決定離開警局。她說：「警局環境變得十分有害和消極，不只是因為這項強制令，在此之前已是如此。我擔心長期在這裡工作會影響我的精神健康，因為壓力太大了。」

另一名巡警表示，他希望市府能改變政策。他說：「在一天失去50到75名人力的情況下，警員處理緊急事件的時間會大幅增加。」

這名巡警指出，他已以宗教為由提出豁免接種申請，但不抱太大希望。他說：「我會繼續工作到他們解雇我為止，這是我唯一能做的事。」