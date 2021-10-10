我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

數百警員不接種 西雅圖市長陷兩難

編譯組／西雅圖8日電
西雅圖還有數百名警員未接種疫苗，警局已開始對可能的解雇行動做準備。（美聯社）
西雅圖還有數百名警員未接種疫苗，警局已開始對可能的解雇行動做準備。（美聯社）

西雅圖要求公務員接種新冠疫苗的強制令10月18日即將到期，數百名警員至今還未提出接種證明，面臨人員短缺的西雅圖警局已開始為可能的解雇行動做準備。

截止10月5日，西雅圖警局有354名警員還未提出接種證明，到6日，數字已下降為292人。西雅圖警局發言人休瑟利克（Randy Huserik）指出，還有111名警員正在等待豁免要求獲得批准，這111名警員不包括在未提出接種證明的292人名單中，代表如果這111名警員的豁免若被否絕，未接種疫苗的警員總數將達403人。

西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）在4日發給市府員工的電子郵件上說，「我們重視你們每一個人，不希望失去任何一名雇員。不過，最依賴你們的人是那些需要你們接種疫苗的居民。」

在西雅圖警員短缺和911報案次數增加的情況下，德肯自8月初宣布市府雇員疫苗強制令後，一直迴避回答是否真的會開除不接種疫苗的警員。西雅圖警局在刪減警務預算爭論最激烈時失去超過300名警員，目前可用的警員剩下約1000名。

由於德肯任期只剩幾個月，她現在面臨兩難：是該堅持實施疫苗強制令，還是讓西雅圖進入公共安全緊急狀態，但這兩種情況都不利政治局勢。

鑑於10月18日的最後期限即將到來，西雅圖警局臨時局長狄亞茲（Adrian Diaz）已通知部屬，從10月13日起開始過渡到「動員第三階段」（Phase 3 Mobilization），要求所有宣誓人員待命處理911報案事件，包括被分配到特殊單位的探員。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）表示，全州各政府部門都制定了應急計畫，協助維持基本的人員配置。

不過，一名資歷五年的西雅圖警員表示，不管是否放寬疫苗強制令，她已決定離開警局。她說：「警局環境變得十分有害和消極，不只是因為這項強制令，在此之前已是如此。我擔心長期在這裡工作會影響我的精神健康，因為壓力太大了。」

另一名巡警表示，他希望市府能改變政策。他說：「在一天失去50到75名人力的情況下，警員處理緊急事件的時間會大幅增加。」

這名巡警指出，他已以宗教為由提出豁免接種申請，但不抱太大希望。他說：「我會繼續工作到他們解雇我為止，這是我唯一能做的事。」

西雅圖 疫苗 911

上一則

學校口罩令訟案開庭 法官：會盡快裁定

下一則

第三季投資報酬率17% 恆豐銀行迎豐收年

延伸閱讀

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
打了外國疫苗回美 要不要打第三針？

打了外國疫苗回美 要不要打第三針？
洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力

洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力
新研究：未成年人只打1劑新冠疫苗 避免心肌炎副作用

新研究：未成年人只打1劑新冠疫苗 避免心肌炎副作用

英國憂流感恐50年來最嚴重 擴大疫苗施打

英國憂流感恐50年來最嚴重 擴大疫苗施打
黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢

黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員