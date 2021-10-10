夏威夷火山噴發警戒 降至「觀察」級別

美國地質調查局已將夏威夷先前發生火山噴發的級別降低至「觀察」。(圖取自美國地質調查局官網)

美國 地質調查局(USGS)主管日前已將夏威夷 先前發生火山噴發 的級別，降低至「觀察」(watch)，指出最近噴發情況，保持僅限於山頂部分、應不會向下蔓延。

夏威夷大島上的基拉韋亞火山(Kilauea volcano)的哈勒茂茂火山口(Halemaumau)自上周開始噴發，當時美國地質調查局夏威夷火山觀測站(USGS Hawaiian Volcano Observatory)主管，將基拉韋亞火山警戒層級調升至「警告」(warning)，當他們評估覆蓋火山口底部的熔岩噴泉和翻騰火山煙霧的強度時，並將其航空用顏色代碼由「橘色」調高至「紅色」。

不過，在過去幾天裡，火山口底部已經堆積了一層厚實熔岩層，也減輕大眾對其可能蔓延的擔憂。火山觀測站主管4日下午將火山警告層級降低至「觀察」級別，航空代碼降至「橘色」，降級反映出火山噴發情況較不危險。此次火山噴發對居民將不會造成立即危險。

火山噴發持續僅限於位在夏威夷火山國家公園(Hawaii Volcanoes National Park)之內的火山口。當地是一個附近沒有房屋的地區。基拉韋亞火山曾於2018年發生大型噴發，摧毀超過700間房屋、導致數以千計居民流離失所。在那次噴發之前，這座火山已緩慢地噴發數十年，但大部分都不是在人口稠密住宅區。

夏威夷居民櫻谷(Ron Hanatani)在靠近夏威夷火山國家公園入口處的火山村(Volcano Village)擁有一間陶藝工作室，他表示，這次有許多居民與遊客蜂擁而至地到公園觀看火山噴發情景。曾擔任火山觀測站的地質學家，櫻谷過去幾年曾見到比這次更壯觀的火山噴發，「我認識的許多人都非常興奮，多次到公園觀看火山噴發，包括夜間與清晨，到噴發現場拍照。」

「Volcano Garden Arts and Cafe Ono」業主小野(Ira Ono)說，很開心在這個觀光淡季看到如此多遊客到現場觀看火山噴發，「這一次火山噴發出現非常快速。許多當地居民也紛紛到現場觀看火山口噴發情況。」他說，即使他已住在這個地區數十年，仍對基拉韋亞火山著迷，在夜晚可看到火山噴發的光芒，非常美麗特別。