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雙十國慶 駐夏經文處舉辦酒會

本報檀香山訊
永光在影片結尾時祝福中華民國台灣國運昌隆、鄉親萬事平安。（駐夏經文處提供）
永光在影片結尾時祝福中華民國台灣國運昌隆、鄉親萬事平安。（駐夏經文處提供）

每年的10月10日是中華民國國慶日，駐夏威夷台北經濟文化辦事處都會舉辦國慶酒會，邀請美國政商及僑胞出席同慶，同時代表政府向長期以來支持中華民國台灣的美國友人及僑胞表達謝意。今年因為受到新冠疫情影響，無法舉辦實體慶會，處長曾永光大使特地藉由Youtube錄製了一段10分鐘的中英文影片，與僑胞同享國慶佳節喜悅，同時向僑界說明台灣現況。

曾永光指出，新冠疫情至今對全球各國而言仍然是充滿挑戰的一年，今年5月台灣遭受疫情高峰，所幸在政府和人民齊心合作防疫下，僅僅2個月的時間就控制疫情，成效斐然。

曾永光對夏威夷州政府於今年將11間台灣的醫療院所設定為可信賴檢測夥伴名單，讓在該等機構檢測陰性的台灣旅客來夏威夷無須隔離表示感謝，以及美國政府於台灣面臨疫情高峰時適時伸出援手，捐贈數百萬劑疫苗，展現出對台灣的堅定友誼。

他指出，多年來，台灣與美國共享民主自由核心價值，建立起民主陣線。站在對抗中國壓力最前線的台灣，感謝美國政府不斷重申對台灣的堅定支持，過去一年，台美關係持續穩定增溫，雙方在今年6月恢復貿易及投資架構協定會談，為進一步深化台美經貿關係奠定良好基礎。

台灣雖然面對疫情挑戰及中共威脅，去年經濟成長率仍然高達3.11％，名列世界前茅，今年預估更將達到5.75％．台灣總體經濟的優異表現，讓外資對投資台灣更有信心。

在兩岸關係方面，曾永光表示，蔡英文總統多次重申，台灣的立場是堅守原則、不冒進，維持台海穩定是兩岸共同利益，台灣願意在對等、尊嚴的原則下與對岸進行對話，近年來台灣各項成就受到國際社會肯定，感謝鄉親們共同的努力。

曾永光在影片結尾時祝福中華民國台灣國運昌隆、鄉親萬事平安。註：影片連結網址如下https://youtu.be/dLjw00nnVds。

台灣 疫情 美國

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