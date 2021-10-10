雙十國慶 駐夏經文處舉辦酒會

永光在影片結尾時祝福中華民國台灣國運昌隆、鄉親萬事平安。（駐夏經文處提供）

每年的10月10日是中華民國國慶日，駐夏威夷台北經濟文化辦事處都會舉辦國慶酒會，邀請美國 政商及僑胞出席同慶，同時代表政府向長期以來支持中華民國台灣 的美國友人及僑胞表達謝意。今年因為受到新冠疫情 影響，無法舉辦實體慶會，處長曾永光大使特地藉由Youtube錄製了一段10分鐘的中英文影片，與僑胞同享國慶佳節喜悅，同時向僑界說明台灣現況。

曾永光指出，新冠疫情至今對全球各國而言仍然是充滿挑戰的一年，今年5月台灣遭受疫情高峰，所幸在政府和人民齊心合作防疫下，僅僅2個月的時間就控制疫情，成效斐然。

曾永光對夏威夷州政府於今年將11間台灣的醫療院所設定為可信賴檢測夥伴名單，讓在該等機構檢測陰性的台灣旅客來夏威夷無須隔離表示感謝，以及美國政府於台灣面臨疫情高峰時適時伸出援手，捐贈數百萬劑疫苗，展現出對台灣的堅定友誼。

他指出，多年來，台灣與美國共享民主自由核心價值，建立起民主陣線。站在對抗中國壓力最前線的台灣，感謝美國政府不斷重申對台灣的堅定支持，過去一年，台美關係持續穩定增溫，雙方在今年6月恢復貿易及投資架構協定會談，為進一步深化台美經貿關係奠定良好基礎。

台灣雖然面對疫情挑戰及中共威脅，去年經濟成長率仍然高達3.11％，名列世界前茅，今年預估更將達到5.75％．台灣總體經濟的優異表現，讓外資對投資台灣更有信心。

在兩岸關係方面，曾永光表示，蔡英文總統多次重申，台灣的立場是堅守原則、不冒進，維持台海穩定是兩岸共同利益，台灣願意在對等、尊嚴的原則下與對岸進行對話，近年來台灣各項成就受到國際社會肯定，感謝鄉親們共同的努力。

曾永光在影片結尾時祝福中華民國台灣國運昌隆、鄉親萬事平安。註：影片連結網址如下https://youtu.be/dLjw00nnVds。