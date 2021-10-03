夏威夷疫情好轉 州長：迎接旅遊旺季

夏威夷新冠疫情好轉，州長表示可能將敞開大門迎接旅遊旺季。(Getty Images)

夏威夷州 長伊格(Gov. David Ige)日前樂觀表示，夏威夷新冠疫情 正在改善當中，他鼓勵遊客今年佳節旺季重返夏州。此一說法與州長一個月前的立場相反，他當時要求遊客遠離，因為Delta變種病毒傳播快速，導致醫院資源負擔加重。

州長說，夏威夷新冠確診病例數下降，美國食品暨藥物管理局可能很快會批准為12歲以下兒童接種新冠疫苗。期待夏威夷能放寬更多限制，邀請已接種疫苗遊客回到夏威夷島上觀光 。旅遊業對夏威夷經濟發展至關重要，也有助於讓所有人重返工作崗位。

夏威夷9月27日公布有255個新確診病例、7天平均病例數為339例，比2周前減少40%。新冠重症病床病人也自8月底的100人，降至62人。就在3周之前，歐胡島大部分加護病房病人已超出或達到容載量，醫護人員準備在醫院外搭製大型帳篷、開設臨時醫療設施已容納患者。過去幾個月，數以百計護士與其他專業醫護人員，自美國本土飛往夏威夷島嶼協助應對新冠疫情。

伊格表示，當見到確診數減少、疫情好轉，情況逐漸恢復正常，不需要在醫療保健系統增加額外醫護人員、可拆除醫院外臨時帳棚時，便可積極主動鼓勵遊客返回，尤其是已接種疫苗遊客。

「夏威夷旅館與遊客協會」( Hawaii Lodging and Tourism Association)會長漢曼尼(Mufi Hannemann)表示，伊格的聲明是一個正面信號，旅遊產業需要實際重返營運計畫，尤其是針對國際遊客，例如來自日本的觀光人士。夏威夷國內遊客人數自7月減少，目前進入每年傳統淡季。根據夏威夷州遊客數據，國際航班特別是來自日本班機，目前仍遠少於2019年水平。伊格認為，若沒有國際旅客來訪，夏威夷旅遊業無法完全恢復。

伊格指出，國際旅客減少的問題，是來自飛往夏威夷的其他國家旅客，在返國時必須遵守本國政府規定，包括隔離檢疫等。他也正與其他外國政府單位協商，希望放鬆監管法規。

「夏威夷大學經濟研究機構」近來發表報告樂觀預測，儘管夏威夷經濟展望仍有陰霾，但若佳節觀光再度回暖，夏州國內生產總值可能將於2022年達到2019年水平。不過，儘管夏威夷疫情改善，伊格表示希望看到更少病例數，許多重症病房仍接近滿載。他希望避免出現醫療系統不堪重負，開始對病患進行分配護理的情況。