全美台灣同鄉會 跨海線上慶50周年

全美台灣同鄉會慶祝成立50周年，包括蔡英文（左上）等人都參加致意。（主辦單位提供）

北美鄉親在9月18日及19日兩天齊聚線上，邀請中華民國總統蔡英文、副總統賴清德 、駐美大使蕭美琴等海內外數十位貴賓，跨海共同歡慶全美台灣 同鄉會成立50周年。

包括美國 在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、僑委會委員長童振源、FAPA總會長簡明子、世界台灣同鄉會會長傅佩芬、北美洲婦女會總會長徐梅熙、北美洲客家同鄉會總會會長鍾振乾、加拿大台灣同鄉會會長洪素美、教授會總會長吳倍茂、全美台灣同鄉會前總會長楊黃美幸、陳唐山、台獨聯盟美國本部主席吳明基、台灣基進黨主席陳奕齊、桃園市長鄭文燦、立法委員陳柏惟、導演李惠仁、製作人馮賢賢、全美各地駐處處長及文教中心主任、以及全美各地同鄉會分會成員都參加當日慶會。

蔡英文以錄影方式表達祝福，全程以台語致詞。她強調，這幾年來台美關係越來越好；有越來越多的國家，都願意站出來支持台灣。除了政府全力打拚，也要感謝所有台美人，抱著台灣心為台灣前途一起打拚。

賴清德錄影指出，台灣未來除了繼續爭取參與國際組織、強化與友邦的合作外，還要繼續深化台美關係。期盼透過所有台美人的幫忙，增進台美經濟、社會、文化等全方面的交流。

蕭美琴親臨致詞表示，台灣民主的腳步一路走來很辛苦，感謝海外的同鄉多年來出錢出力，不斷為台灣加油。雖然國際社會對承認台灣還不夠令人滿意，但是國際社會對台灣的肯定絕對是一流。她提醒，中國對台灣的打壓，以及對台灣安全和生存的威脅，越來越嚴重。台灣的安全、民主、和自由，仍然需要各位鄉親繼續團結站在一起，讓台灣的民主能夠永續發展。

副會長沈宇蘋提到，50年來台美人追求除了在美國立足生根，就是希望台灣能夠建立一個真正幸福自由快樂的國度，很開心看到進步，但是現在台灣還是無法進入聯合國等國際組織。

秘書長蔡宇平邀請大家參與外交部的「為台灣點天燈」活動（網址：http://givetaiwanavoice.com/）。