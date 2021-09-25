我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

全美台灣同鄉會 跨海線上慶50周年

記者李榮／灣區報導
全美台灣同鄉會慶祝成立50周年，包括蔡英文（左上）等人都參加致意。（主辦單位提供）
全美台灣同鄉會慶祝成立50周年，包括蔡英文（左上）等人都參加致意。（主辦單位提供）

北美鄉親在9月18日及19日兩天齊聚線上，邀請中華民國總統蔡英文、副總統賴清德、駐美大使蕭美琴等海內外數十位貴賓，跨海共同歡慶全美台灣同鄉會成立50周年。

包括美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、僑委會委員長童振源、FAPA總會長簡明子、世界台灣同鄉會會長傅佩芬、北美洲婦女會總會長徐梅熙、北美洲客家同鄉會總會會長鍾振乾、加拿大台灣同鄉會會長洪素美、教授會總會長吳倍茂、全美台灣同鄉會前總會長楊黃美幸、陳唐山、台獨聯盟美國本部主席吳明基、台灣基進黨主席陳奕齊、桃園市長鄭文燦、立法委員陳柏惟、導演李惠仁、製作人馮賢賢、全美各地駐處處長及文教中心主任、以及全美各地同鄉會分會成員都參加當日慶會。

蔡英文以錄影方式表達祝福，全程以台語致詞。她強調，這幾年來台美關係越來越好；有越來越多的國家，都願意站出來支持台灣。除了政府全力打拚，也要感謝所有台美人，抱著台灣心為台灣前途一起打拚。

賴清德錄影指出，台灣未來除了繼續爭取參與國際組織、強化與友邦的合作外，還要繼續深化台美關係。期盼透過所有台美人的幫忙，增進台美經濟、社會、文化等全方面的交流。

蕭美琴親臨致詞表示，台灣民主的腳步一路走來很辛苦，感謝海外的同鄉多年來出錢出力，不斷為台灣加油。雖然國際社會對承認台灣還不夠令人滿意，但是國際社會對台灣的肯定絕對是一流。她提醒，中國對台灣的打壓，以及對台灣安全和生存的威脅，越來越嚴重。台灣的安全、民主、和自由，仍然需要各位鄉親繼續團結站在一起，讓台灣的民主能夠永續發展。

副會長沈宇蘋提到，50年來台美人追求除了在美國立足生根，就是希望台灣能夠建立一個真正幸福自由快樂的國度，很開心看到進步，但是現在台灣還是無法進入聯合國等國際組織。

秘書長蔡宇平邀請大家參與外交部的「為台灣點天燈」活動（網址：http://givetaiwanavoice.com/）。

部份參與線上慶會的鄉親合影。（主辦單位提供）
部份參與線上慶會的鄉親合影。（主辦單位提供）

台灣 美國 賴清德

上一則

慈濟新澤西分會 發放艾妲颶風災民物資

下一則

2021北美國際電影節落幕 華人導演梁晨雙入圍

延伸閱讀

北加南灣台灣同鄉會年會25日登場 會長：歡迎鄉親同聚

北加南灣台灣同鄉會年會25日登場 會長：歡迎鄉親同聚
蕭美琴雙橡園會立陶宛經長 討論經貿機會

蕭美琴雙橡園會立陶宛經長 討論經貿機會
蕭美琴 十分鐘推銷台灣

蕭美琴 十分鐘推銷台灣
蕭美琴演說：中共認為亞洲人不適合民主 是錯誤的謊言

蕭美琴演說：中共認為亞洲人不適合民主 是錯誤的謊言
蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待

蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待
蕭美琴現身 避談美台高層官員會晤、駐美處更名案

蕭美琴現身 避談美台高層官員會晤、駐美處更名案

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏