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維護責任難以負荷 夏威夷地標「海庫階梯」將拆除

編譯組／灣區電
夏威夷海庫階梯有「通往天堂階梯」之稱。(圖取自「海庫階梯之友」官方臉書)
夏威夷海庫階梯有「通往天堂階梯」之稱。(圖取自「海庫階梯之友」官方臉書)

夏威夷檀香山有「通往天堂階梯」(Stairway to Heaven)之稱的「海庫階梯」(Haiku Stairs)，是一條跨越山脈的健行步道，共有3922個階梯。根據「紐約時報」報導，由於維護責任重大，檀香山市議會上周開會討論，出於安全以及對擅自闖入者與環境維護的擔憂，提出拆除階梯的決議。

知名的海庫階梯環繞優美風景與蔥鬱地形，在社交網站Instagram出現之前，早於數十年前就吸引尋求刺激人士腳步，沿著階梯步道穿越山脈，有時甚至在雲層之上。

安全人員守護、「禁止擅自進入」(No Trespassing)標語、罰款威脅，都幾乎無法阻止徒步健行者登上階梯。這個步道原本是二次大戰期間海軍使用的無線電中繼站。批評人士認為，社交媒體導致闖入步道者更加膽大妄為。

檀香山官員表示，海庫階梯沒有一個公共入口，維護困難，也對被私自闖入者的私有土地擁有者造成干擾。因為安全考量、私自闖入者與環境維護問題，在市議會建議之下，檀香山市長下令拆除階梯。檀香山計畫撥款100萬元市府預算，作為拆除經費，最早將於明年動工進行拆除。市長布朗迪(Rick Blangiardi)9月14日發出聲明指出，無法再保留階梯。

布朗迪表示，市府了解特定社區團體對階梯深感興趣，但是，闖入、個人傷害、入侵物種與公眾整體安全不容忽視。從基本面來看，經由跨越住宅區而進入高使用率的旅遊景點，相當不適合，缺乏提供適當設施或停車位。

成立於1987年的非營利組織「海庫階梯之友」(Friends of Haiku Stairs)欲阻止拆除，組織會長安斯德爾(Dr. Vernon Ansdell)表示，階梯獨一無二，一旦消失就不復見。海庫階梯建立於1942年，就在日本攻擊珍珠港事件之後。他認為，有關對維護責任的擔憂被放大，階梯有欄杆，向上或向下走，若有基本常識，不會受傷。曾有人在爬階過程因心臟病死亡，但不能將此歸罪於階梯。他認為，大部分緊急情況發生，都涉及健行者企圖攀爬不同路徑。

不過，在檀香山市議會副主席起亞(Esther Kiaʻaina)表示，由於非法侵入猖獗，海庫階梯造成市府龐大負擔，並影響附近居民生活質量，拆除階梯可減輕城市責任、減少對當地居民干擾、增加公共安全與保護環境。市議會一致投票建議拆除階梯。

步道 紐約時報 心臟病

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