西雅圖提案 房東漲租須提前半年通知

西雅圖擬立法要求房東調漲租金必須提前六個月通知。（Getty Images）

西雅圖 市議會27日將對兩項提案進行表決，要求房東 調漲房租六個月前必須先通知房客，以及在某些情況下必須提供房客相當於三個月租金 的搬家援助。法案是由市議員薩旺（Kshama Sawant）所提出，支持者表示，法案可以幫助房客面對經濟逼遷。

支持西雅圖和華盛頓州保護房客的「華盛頓黑人重建聯盟」（Washington Build Back Black Coalition）會長沙迪納斯（Paula Sardinas）說：「在新冠疫情發生前，我們已經在嘗試解決住房危機，但問題現在變得更嚴重。」

西雅圖一些房東不願意接受這兩項提案，他們表示，這讓那些只賺微薄房租的房東更難經營。房東多伊恩（Ed Doyne）說：「我們很照顧我們的房客。市議會所做的一切只會讓事情變得更加困難，讓我們萌生退出市場的念頭。」

第一項提案要求，房東必須在調漲租金前180天通知房客，目前現行法律的規定是60天。除了舊金山和紐約市的租金管制規定，這項提案顯然是美國目前最嚴格的住房法律之一。俄勒岡州的法律規定，房東調漲5%以上租金必須在90天前提出通知；加拿大魁北克要求，一年租約調整租金必須在三個月到六個月前提出通知。

第二項提案規定，調漲租金10%以上導致低收入房客不得不搬家時，房東必須支付相當於三個月房租的搬家援助金。例如，房東如果將月租1600元調漲10%到1760時，必須支付4800元搬家援助金給房客。西雅圖現行法律規定，房東若以整修房屋為理由要求低收入房客搬家，援助金將由房東和市府分攤。

這兩項提案21日已提交給市議會的房客權益委員會，將於27日投票表決。房客權益委員會主席薩旺表示，雖然西雅圖房租去年因為新冠疫情下跌，但現在已重新上漲，因此法案是有必要的。

根據本月進行的一項調查統計，包括塔科馬（Tacoma）和貝爾優（Bellevue）在內的大西雅圖地區目前約有8萬6000名房客欠租，其中大部分是少數族裔。非裔欠租的比例高達47%，相較白人只有6%。

一份財務報告指出，第一項提案無需市府花費太多成本，但第二項提案需要西雅圖工程和檢查部門（Department of Construction and Inspections）花費130萬元資金在資訊科技和宣傳計畫上。