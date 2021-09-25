我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

西雅圖提案 房東漲租須提前半年通知

編譯組／西雅圖電
西雅圖擬立法要求房東調漲租金必須提前六個月通知。（Getty Images）
西雅圖擬立法要求房東調漲租金必須提前六個月通知。（Getty Images）

西雅圖市議會27日將對兩項提案進行表決，要求房東調漲房租六個月前必須先通知房客，以及在某些情況下必須提供房客相當於三個月租金的搬家援助。法案是由市議員薩旺（Kshama Sawant）所提出，支持者表示，法案可以幫助房客面對經濟逼遷。

支持西雅圖和華盛頓州保護房客的「華盛頓黑人重建聯盟」（Washington Build Back Black Coalition）會長沙迪納斯（Paula Sardinas）說：「在新冠疫情發生前，我們已經在嘗試解決住房危機，但問題現在變得更嚴重。」

西雅圖一些房東不願意接受這兩項提案，他們表示，這讓那些只賺微薄房租的房東更難經營。房東多伊恩（Ed Doyne）說：「我們很照顧我們的房客。市議會所做的一切只會讓事情變得更加困難，讓我們萌生退出市場的念頭。」

第一項提案要求，房東必須在調漲租金前180天通知房客，目前現行法律的規定是60天。除了舊金山和紐約市的租金管制規定，這項提案顯然是美國目前最嚴格的住房法律之一。俄勒岡州的法律規定，房東調漲5%以上租金必須在90天前提出通知；加拿大魁北克要求，一年租約調整租金必須在三個月到六個月前提出通知。

第二項提案規定，調漲租金10%以上導致低收入房客不得不搬家時，房東必須支付相當於三個月房租的搬家援助金。例如，房東如果將月租1600元調漲10%到1760時，必須支付4800元搬家援助金給房客。西雅圖現行法律規定，房東若以整修房屋為理由要求低收入房客搬家，援助金將由房東和市府分攤。

這兩項提案21日已提交給市議會的房客權益委員會，將於27日投票表決。房客權益委員會主席薩旺表示，雖然西雅圖房租去年因為新冠疫情下跌，但現在已重新上漲，因此法案是有必要的。

根據本月進行的一項調查統計，包括塔科馬（Tacoma）和貝爾優（Bellevue）在內的大西雅圖地區目前約有8萬6000名房客欠租，其中大部分是少數族裔。非裔欠租的比例高達47%，相較白人只有6%。

一份財務報告指出，第一項提案無需市府花費太多成本，但第二項提案需要西雅圖工程和檢查部門（Department of Construction and Inspections）花費130萬元資金在資訊科技和宣傳計畫上。

房東 西雅圖 租金

上一則

慈濟新澤西分會 發放艾妲颶風災民物資

下一則

2021北美國際電影節落幕 華人導演梁晨雙入圍

延伸閱讀

提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河

提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河
劉醇逸提案 疫情高風險公校 須提供網課

劉醇逸提案 疫情高風險公校 須提供網課
眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費
民代集會 促通過非公民投票：綠卡、工簽也可參與選舉

民代集會 促通過非公民投票：綠卡、工簽也可參與選舉
非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

西雅圖好老闆 減薪百萬還賣房 讓員工7萬薪起跳

西雅圖好老闆 減薪百萬還賣房 讓員工7萬薪起跳

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏