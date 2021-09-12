疫情反覆 微軟無限期延後重返辦公室

微軟宣布無限期延後員工重返辦公室計畫。（美聯社）

鑒於新冠疫情 的不確定性和它對職場工作 環境的影響，微軟 決定無限期延後員工重返辦公室計畫。

9日，總部位於雷德蒙（Redmond）的微軟公司告訴員工，由於「Delta變種病毒不斷變化」，原訂10月4日開始的辦公室重開計畫決定延後，暫時也不對未來何時會真正重開做任何預測。微軟副總裁史巴塔羅（Jared Spataro）在公司部落格上發文說：「鑑於新冠疫情的不確定性，我們決定不再對我們美國的辦公室何時能全面重開做任何預測。」

撰寫大量關於西雅圖科技中心文章的華盛頓大學（University of Washington）歷史學家歐馬拉（Margaret O'Mara）表示，微軟加入其他科技公司延後重開辦公室的行列，凸顯出辦公室工作的未來存在更廣泛的不確定性，因為雇主還在適應這場無法迅速終結的疫情。她說：「我認為，遠距工作現在正從緊急狀態轉變為新常態。」

拜登政府日前宣布，將要求員工人數超過100人的雇主強制雇員接種疫苗。微軟上個月表示，計畫要求所有員工、供應商和其他進入微軟美國地區辦公大樓的人出示疫苗接種證明，並將辦公室重開日期由9月7日延後到10月4日。微軟目前在全球有約18萬名全職員工，其中10萬3000名在美國。

對微軟雷德蒙總部、西雅圖其他地區辦公室周邊的商家來說，微軟再次延後辦公室重開計畫無疑又是一大打擊。這些商家的生意自2020年微軟宣布員工居家工作後就一落千丈，他們一直盼望微軟員工重返普吉灣園區上班，改善他們的困境，但現在希望再度落空。

史巴塔羅說：「不斷發生變化的Delta變種病毒迫使許多企業必須調整重開職場的計畫，它提醒我們，這是一個新常態，我們能回職場工作的可能性忽高忽低。」

史巴塔羅表示，他們將等候公共衛生指示，以確定何時可安全重開辦公室，然後給員工一個30天的過渡期做準備。

微軟今年3月宣布一項混合式職場「轉盤」計畫。執行副總裁戴爾貝奈（Kurt DelBene）說：「這項計畫讓我們得以依照我們的健康狀況調整工作地點，同時，在我們的決策過程中繼續保持以數據為導向。」

不過，史巴塔羅說：「正面趨勢不保證能在混合模式中繼續存在，還是有許多困難。在疫情期間採用遠距工作模式時，我們的員工調查顯示，他們持續面對在工作與生活取得平衡和團隊合作的挑戰。」