Delta確診激增 檀香山堂食9/13起需疫苗證明

檀香山9月13日起，須持疫苗接種或檢測陰性證明才可進餐廳。(美聯社)

檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)本周透露，為了對抗新冠確診數激增的情況，檀香山將很快要求欲進入餐館、酒吧、博物館、電影院與其他場所的民眾，必須出示疫苗 接種證明或最近檢測 陰性報告。此為因應Delta變種病毒傳播導致全夏威夷州 確診激增之後，所做的決定。7月4日之前，夏州7天平均每日確診數為46例，截至8月30日，平均每日確診數已達874例。

此項計畫名為「安全通往歐胡島」(Safe Access Oahu)，將於9月13日正式生效。檀香山的這項新措施，先前已在新紐奧良、紐約、舊金山、關島等地施行。12歲以下兒童將被豁免。以上所述機構員工也將必須出示疫苗接種證明，或每周接受檢測。不遵守規定的商業或機構，可能將被罰款或停業。

布蘭加迪強調，計畫將是在避免關閉封鎖的同時，可控制疫情蔓延的方法。期望能持續正常生活。在檀香山縣，已有85%的12歲以上符合資格民眾至少接種一劑疫苗。他期望，其餘未接種居民都將能儘速接種疫苗。

「夏威夷餐館協會」(Hawaii Restaurant Association)主席梅波斯(Greg Maples)表示，組織支持市府新計畫，因為商界也迫切需要終止新冠病毒傳播。他呼籲民眾，不要停止外食，餐廳需要做生意，也建議未接種民眾改為訂購外賣。

這項計畫將持續60天。布蘭加迪說，若未看到改善，可能將進一步強制疫苗接種。

眾議院少數黨領袖、共和黨州眾議員沖本(Rep. Val Okimoto)則批評計畫過度強調「政府知道最多」(government knows best)的觀念。他說，若實施一項政策是區隔施打疫苗者與尚未施打疫苗的民眾，將會不經意地煽動未接種疫苗社區群聚，並讓他們在社群裡傳播新冠病毒。

然而，布蘭加迪表示，他考量的是醫院可能會因太多新冠病人看診或住院，不堪重荷。遠離美國本土的夏威夷群島州，只具備了有限的氧氣設備、醫療人員與床位。他指出，人們選擇不接種疫苗、然後說那是自己的權利，若生病了，卻必須得獲得照顧，「這不符合邏輯，也行不通。」

夏威夷副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)也是醫院急診室醫師，他表示，夏威夷州醫院可處理約500名新冠病人，甚至在將資源限制發揮到極致時，也許可照顧710名病患。但在這個水平之下，醫護可能開始考慮提供輪替照護。