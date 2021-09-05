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台美對話研討會 蕭美琴談中國「灰色地帶」威脅

本報檀香山訊
駐美代表蕭美琴(左)8月31日由駐檀香山台北經濟文化辦事處長曾永光(右)陪同接受夏威夷星廣告報的採訪。（擷取自星廣告報）
駐美代表蕭美琴(左)8月31日由駐檀香山台北經濟文化辦事處長曾永光(右)陪同接受夏威夷星廣告報的採訪。（擷取自星廣告報）

台灣駐美代表蕭美琴上周二出席由夏威夷太平洋論壇舉辦的「台美對話」研討會（Pacific Forum U.S.-Taiwan Dialogue），並在接受夏威夷本地星廣告報採訪時指出，台灣要從中國獨立出來，除了面臨長期的武力威脅外，還包括中國的網路攻擊、政治戰爭、政治影響力運動以及台灣境內的行動（operations within Taiwan。）

此次出席台美對話論壇是蕭美琴自奉派出使美國以來首度參與外州的智庫活動。由於台灣與中國的緊張情勢，讓她工作愈發謹慎，此行夏威夷論壇期間的空檔未與本地僑界接觸，僅由檀香山經文處長曾永光陪團拜會政界。

在論壇上，蕭美琴發言指出，目前台灣面臨的是一系列被稱之為灰色地帶的威脅，這不是全面入侵，而是迫使台灣屈服的脅迫性努力，其中包括在台灣領空和海上航道的近距離接觸、侵入台灣防空識別區以及附近的海軍水域。而這些威脅正在持續擴大中，中國軍機入侵幾乎已成常態。「而台灣被迫採取空中防衛來回應，這種已存在約40年的威脅，我們只能自我強化防禦。」

蕭美琴強調，「我們獲得美國在此區域的承諾，持續積極支持台灣自衛，但最終我們還是要對自己的自衛負責。更明確的說是，我們責任自負，但是需要美國的支持。」

她說，在最近美國從阿富汗撤軍期間，中國一直在宣揚美國不可靠的說法，稱美國在衰落中，「不幸的是，這種敘述在台灣也有其追隨者和擁護者。」「然而，台灣的話語和辯論範圍非常廣泛，辯論的另一面是，由長遠來看，撤軍確實會引起人們更多關注印太地區以及中國面臨的迫在眉睫的挑戰。」

蕭美琴說，「台灣無法與中國進行軍備競賽，但我們必須明智地運用不對稱防禦，這意味著機動、靈活、隱秘、難以察覺和其他，足以讓入侵有難度。」

太平洋論壇名譽會長科薩（RalphCossa）認同中國對台灣構成立即威脅，他認為，中國已準備這樣做，如果它們真這麼做，就會破壞習近平建設國家和政黨的很多計畫。科薩說，「當然，我們需要認真對待這一威脅，並承認它正在增長，而且中國人正變得越來越咄咄逼人，但這並不意味著中國今天有能力或有意試圖用武力統一台灣。」他認為，北京更關心的是阻止台灣宣布獨立，然後迫使台灣採取行動，而不是強迫台灣統一。

他說，新加坡提出的「毒蝦」哲學的處方，「他們知道自己很小，但他們使自己配備足夠的戰鬥力，足以說服鄰居，他們若要入侵，就會面臨成本/消化不良，這些會受益，他認為台灣也需要採取同樣的方法。」

蕭美琴已於9月2日返回華府，曾永光表示，蕭代表此行時間緊湊，無法與僑界會面，他代表向僑界致歉，並強調未來一定會安排與僑界的會面行程。

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