雇主能強制員工打疫苗？ 夏威夷熱議

夏威夷雇主是否可強制員工接種疫苗，成為熱門話題。(美聯社)

越來越多機構與企業宣布，若員工想保有工作，必須接種疫苗 。檀香山律師赫瑞斯(Jeffery Harris)提供企業相關強制規定，並建議檀香山市長布蘭加迪（Rick Blangiardi）立即採取行動，駁回由急救人員提起的聯邦訴訟，該訴訟質疑市府要求他們接種疫苗的政策。律師赫瑞斯指出，該訴訟直接違背美國 最高法院前例。

不過，代表反對強制疫苗接種的消防員、護理與警察的律師，則不同意赫瑞斯的觀點，他們近來向檀香山聯邦法院提交長達60頁的訴狀，闡述理由。申訴中心論點是，法律不允許政府強迫人民，成為醫學實驗的人類試驗品。原告律師路易斯(Shawn Luiz)指出，赫瑞斯所提最高法院判例不適用現今情況。律師已要求法院裁定授權無效。

數據顯示，由於Delta變種病毒高傳染性，近幾周疫情失控，類似強制接種疫苗政策越來越常見。夏威夷 商會主席梅諾-麥克納馬瑞(Sherry Menor-McNamara)表示，許多企業都有強制接種疫苗的想法。包括擁有2500名員工的夏威夷電力公司(Hawaiian Electric Cos.)、夏威夷銀行(Bank of Hawaii)及醫療巨頭「夏威夷太平洋健康機構」(Hawaii Pacific Health)等。還有許多小型商業也準備加入大公司行列，強制員工接種疫苗。

赫瑞斯提出的案例是1905年劍橋牧師雅各布森（Henning Jacobson）對麻州提出訴訟，州府強制民眾接種天花疫苗。美國最高法院當年裁定，支持各州執行強制疫苗接種法的權力，判決闡明了個人自由並非絕對的，而是受國家權力約束。赫瑞斯強調，116年前的判例支持州長與市長強制接種疫苗，是基於對保護公共健康與安全的考量。

夏威夷衛生廳公布截至25日，根據7天平均值，每天約通報680個新確診病例。於此同時，夏威夷61.5%人口已經接種疫苗。儘管接種疫苗者仍會被感染，夏威夷太平洋健康機構執行長維拉(Ray Vara)表示，大多數嚴重病例是沒有接種疫苗者。

市府政策要求員工完全接種、部分接種或提交醫療或宗教豁免。只有接種第一劑的部分接種員工，必須於9月16日前完成第二劑。不遵守規定員工可能被解僱。對此，檀香山消防隊長佩雷凱(Kaimi Pelekai)則表示，接種疫苗與否應是個人選擇，他們要求選擇自由，此外，很少第一線急救人員因救治病人而染疫。