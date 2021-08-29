西雅圖市府雇員疫苗強制令 警不滿：恐流失許多警員

西雅圖發布市府雇員疫苗強制令，警察工會警告，實施這項強制令將造成大量警員流失。（Getty Images）

在西雅圖 市長德肯（Jenny Durkan）對所有市府雇員發出疫苗 接種強制令後，西雅圖最大警察 工會會長隨即提出警告。

西雅圖警察工會（Seattle Police Officers Guild）會長索蘭（Mike Solan）說：「我現在就可以告訴你，這項強制令可能會讓西雅圖流失許多警員。」

無論索蘭的預測是否誇張，都會讓西雅圖市府在公共衛生考量和可能失去雇員之間難以取得平衡。西雅圖離職警員人數已創下歷史新高，許多離職者說，他們覺得在西雅圖不受支持。

不過，市長辦公室對此深具信心，他們認為，在限期10月18日前，市府雇員特別是第一線工作人員，會以公共衛生的考量接種疫苗。

市長辦公室發言人尼蘭德（Kelsey Nyland）說：「市長、警長迪亞茲（Adrian Diaz）和警官們都一致支持、呼籲西雅圖警局的警員和職員接種疫苗。尤其美國食品藥物管理局（FDA）已全面批准輝瑞（Pfizer）疫苗，市長相信，警局和警員都了解接種疫苗對保護自己、同事和他們所服務的社區的重要性。」

不過，包括警察工會在內的多個西雅圖工會聯盟都提出警告，表示時間過於緊迫。西雅圖最大工會之一PROTEC17代表、也是市府工會聯盟（Coalition of City Unions）共同主席凡艾克（Shaun Van Eyk）表示，疫苗強制令讓他和會員感到驚訝。最近幾天，他一直在和市府協商，但是，包括追蹤會員是否遵守規定、定義豁免條件、為遺失接種證明的人提出解釋等實際工作，實在「非常複雜」。

凡艾克說：「整個情況的順序顛倒了。很明顯，在發布強制令之前，並沒有事先擬好政策或程序。我認為，市府絕對有大量流失員工的風險。」

這項強制令是在西雅圖delta變種病毒病例激增之際發布的。雖然金恩縣目前新冠死亡人數還維持在低點，但住院率已飆升到和今年初疫苗尚未普及時一樣高。

過去20天，西雅圖警局有29名警員新冠檢測呈陽性，占西雅圖警局自疫情爆發以來確診病例總數約30%，目前有33名警員正在進行隔離。

7月初，約四成市府員工簽署疫苗接種「證明」，但西雅圖警局只有兩成警員簽署，是簽署率最低的三個市府部門之一。