華州更新駕照 DOL在線服務超級便民

DOL通過其擴展的在線服務，使更新駕照變得輕而易舉。（Getty Images）

夏天來了，現在華盛頓州 完全重新開放，大多數成年人都接種了疫苗，華盛頓人正在恢復他們最喜歡的活動！無論是遠足和露營、再次與朋友見面、制定飛行計畫，還是在夏天與孩子們玩耍，我們相信您一定很忙。事實上，太忙了，忙到您最不想做的事情就是花時間親自來到華盛頓州執照部(DOL)的辦公室更新您的駕駛執照或身分證。

幸運的是，您可以在許多地方更新您的駕照 或ID，在游泳池，在Snoqualmie，在媽媽的餐桌上，甚至在機場！DOL通過其擴展的在線服務使更新駕照變得容易。

駕駛執照辦公室的接待數可能會增加，但由於COVID-19的關係，目前所有的DOL辦公地點仍然只開放給已經預約的客戶。所以無需預約即可在線更新是一件好事。您可以隨時隨地更新。

「在線辦理DOL業務比以往任何時候都更容易，」DOL主管Teresa Berntsen說。「自疫情 開始以來，我們增加了許多在線服務，以便客戶可以跳過旅行、節省時間並保持健康。更新駕照只是我們提供的便捷在線服務之一。」

然而，並非每個人都有資格在線更新。如果您的駕照已過期超過30天，如果您沒有信用卡或銀行信息，如果您想拍一張新照片，或者如果您想第一次獲得增強型駕駛執照或增強型ID等其他原因，您仍需預約線下親自辦理。

如果您符合資格在線更新，則可以在現有ID或駕照到期前一整年進行。確保您有一台打印機方便打印您的臨時身分證，並留意在兩到四個星期內通過郵件收到您的新卡。

訪問dol.wa.gov/renewandgo了解更多信息。現在去享受您的夏天吧！