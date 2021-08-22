打完兩劑疫苗 僑委會：僑胞返台仍須隔離

中華民國僑委會近日接獲全球各地僑胞透過不同管道陳情，建議對國外已接種兩劑疫苗 ，且在登機返台前3日PCR採檢陰性報告證明得免隔離一事，提出下列政策說明：

目前國際疫情 仍在升溫，Delta病毒株傳播力驚人，台灣 疫情正逐漸獲得控制，每天確診病例只有個位數。目前台灣疫苗覆蓋率已經超過四成，但尚未達群體免疫程度，實在禁不起變種病毒的肆虐，只能採取「邊境嚴管」措施，僑胞接種兩劑疫苗及核酸檢測（PCR）採檢陰性仍需隔離，便是要防堵境外移入病毒。

全球疫情持續升溫，主要是因為Delta變種病毒流行擴大，Delta被認為是至今為止傳播性最強的變種，比最初的毒株和在英國首次發現的Alpha變種更易傳播；依據美國疾病管制中心（CDC）8月6日更新資料顯示，「Delta變種病毒更具傳染力，與其他病毒株相比，即使在已接種疫苗的個體中，傳染力也增加。」

全球新冠肺炎（COVID-19）累計確診數在8月4日已突破2億大關，截至2021年8月15日止，共有194個國家或地區受到新冠肺炎疫情影響，死亡人數超過436萬人。台灣中央流行疫情指揮中心（下稱「指揮中心」）資料顯示，近日境外移入病例多為Delta變異株，造成台灣防疫的嚴峻挑戰。

僑委會近日接獲全球各地僑胞透過不同管道陳情，建議對於在國外已接種兩劑新冠疫苗，並且有登機前3日PCR採檢陰性報告證明，得免隔離或縮短隔離期間，縱使要隔離，也希望開放在自宅居家隔離檢疫。僑委會轉達指揮中心回復說明如下：

一、在國外已接種兩劑新冠疫苗返台仍要隔離？

接種疫苗是預防傳染病最重要的策略之一，但接種疫苗後並無法保證產生百分之百的保護力，部分疫苗接種者在接觸到病毒後，仍有可能發生感染或傳染他人。在許多疫苗涵蓋率較高的國家也發現有一定比例的確診者已完成2劑疫苗接種。例如，美國在6月底、7月初已經解封，但是解封之後疫情又急遽惡化，目前每天確診人數已經超過十萬人。Delta變種病毒的傳染力，非常快速地在進行。美國疾病管制中心最近公布一份研究調查報告，在7月份麻州發生多起群聚感染，在469起個案當中高達74%已經打完兩劑疫苗，而且在體內病毒量與未接種疫苗者相當，這再一次顯示Delta變種病毒傳染力非常的驚人。因此，為免造成病毒傳播，已接種2劑新冠疫苗者返台仍要隔離。

二、已有PCR採檢陰性證明仍要隔離？

依據世界衛生組織（WHO）指引，2019新型冠狀病毒感染的潛伏期可長達14天，不論是抗原篩檢或者是核酸檢測（PCR），所有檢測工具都有偽陰性、偽陽性的可能，如果病患在潛伏期也有可能無法檢測出來。檢查陰性不代表沒有染疫，只能代表檢驗時身上病毒量不足，所以未被驗出，仍有可能造成病毒傳播的風險。目前所有國外旅客入境台灣都需要提交PCR篩檢陰性證明、到台灣機場也會再進行唾液的PCR檢驗，但是台灣每天仍發生數起新冠肺炎境外移入確診案例。所以，縱使入境時PCR檢測為陰性，因仍有造成病毒傳播風險，還是要隔離。

三、不能居家隔離而須入住防疫旅館或集中檢疫所？

鑑於台灣在6月間曾發生秘魯返台祖孫居家隔離造成群聚及社區感染案例，因此自6月27日起全面提升入境人員檢疫措施，所有國外旅客入境後均需入住防疫旅館或集中檢疫。於特定場所檢疫，是有效阻絕疫情擴大的重要防疫手段之一，為免造成社區傳染，請配合入住防疫旅館或集中檢疫，守護家人與國人健康！

四、已有登機前3日PCR陰性證明，14天隔離檢疫期間還要再作兩次篩檢？

指揮中心宣布，自110年7月2日起不論過去14天有無「重點高風險國家」旅遊史的入境旅客，均須在14天隔離期間進行2次PCR篩檢，以確保旅客脫離病毒潛伏期，降低病毒進入國內社區風險。

台灣的疫情控制守成不易，指揮中心極盡全力在維護國人健康，在防堵整個國際疫情進入台灣。指揮中心表示，未來將視國際疫情、台灣疫苗覆蓋率、相關科學實證資料及有效防疫措施研議有限度的開放措施。僑委會在此籲請所有的旅外國人，為了確保您居住在台家人及全體國人健康考量，請大家共同協助、體諒及配合台灣相關防疫規範。