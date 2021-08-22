新冠確診激增 夏威夷醫療資源亮紅燈

夏威夷新冠確診激增，皇后療機構已無重症病床。(美聯社)

夏威夷 皇后醫療系統(Queen's Health Systems)日前宣布，由於有越來越多新冠患者入院，現已沒有ICU重症病床可供使用，並已開始取消部分選擇性手術。由於夏威夷新冠病例激增，醫療資源緊張情況可能惡化，因此不得不將有緊急醫療需求患者轉至其他醫院。

皇后醫療系統營運長暨皇后醫療中心總裁張傑生(Jason Chang，譯音)表示，醫院重症病床已滿，新冠病患人數增加，醫護人員仍樂觀，但身心狀態緊繃，「他們很疲累，並且在得知照顧的新冠病患未接種疫苗 時，有一定程度的沮喪。因為大部分病況是可預防的。」

他指出，上周皇后醫療中心因為急診室人滿為患，必須協助病人轉院，並警示類似情況可能會在其他醫療照護系統發生。醫療系統也開始取消大多數選擇性手術，並討論可以延遲那些手術、不會對患者造成永久性傷害，困難的是，新冠確診激增情況預期不會很快停止，2周後的實際情形可能更糟。

目前夏威夷新冠Delta變種病毒確診數，已是去年疫情 高峰期間的2倍。根據州府數據，夏州過去一周一天平均病例數有652例、陽性檢測率為7.5%。今年7月份平均每天病例為50例。衛生官員擔憂，確診數將於未來幾周攀升。夏威夷衛生廳長Dr. Libby Char警告，夏州正走向一場醫療照護災難。

由於新冠病例數激增，住院人數也在增加當中。截至16日，夏州有308名新冠病人住院。夏威夷上次新冠住院人數高峰超過300人發生於去年9月8日、全州有315人住院，重症病床64%滿床。目前重症病床數約有三分之一是新冠病人、52人使用呼吸器。

張傑生透露，皇后醫療系統的新冠病人平均年齡約為40歲，「當他們發現自己住院或在重症病房被插管時，家人與周圍親友都相當震驚。」皇后醫療系統現已有130名醫護救援人員協助照護新冠病患，人員短缺也限制可用床位數量。醫療中心並在急診室外設立分診帳篷，篩檢可能染疫的有症狀民眾。

夏威夷本島之外，鄰近島嶼的新冠確診數上升，也增加醫護人員負擔與資源緊張。希洛醫療中心(Hilo Medial Center)重症病房已滿，公共事務主任卡巴圖(Elena Cabatu)表示，醫護人員感到灰心和疲累。新冠疫情已影響到非新冠病人；接種疫苗，醫護系統才能適時協助病患。夏州衛生官員指出，全州有超過90%住院新冠患者未接種疫苗。