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疫情回來了 夏威夷缺隔離檢疫房

編譯組／灣區13日電
夏威夷飯店被遊客占滿，沒有足夠房間供新冠病人隔離檢疫。(圖取自臉書)
夏威夷飯店被遊客占滿，沒有足夠房間供新冠病人隔離檢疫。(圖取自臉書)

歐胡島與夏威夷島的Delta變種病毒病例數正在急遽上升，但兩地皆無足夠指定房間提供給新冠病患進行隔離，以防止確診親人生病。夏威夷州衛生廳發言人貝爾(Brooks Baehr)表示，夏州正與各縣合作，確保更多旅館房間用於檢疫隔離。可供確診使用隔離房比去年少很多，因為許多房間被遊客占滿。

貝爾指出，去年提供給病患隔離檢疫的房間，現在正保留給遊客使用。歐胡島有64間確診隔離檢疫房間，上周有30人在等待名單。64間房的數量，還不到去年提供給檀香山新冠病患隔離房總數的四分之一，當時每日確診人數更少、主要病毒株傳染性較低。64間房現已有57間在使用中，其餘房間正在進行清潔，為新冠患者隔離做準備。

歐胡島情況優於夏威夷縣，夏縣沒有房間提供給新冠居民用於隔離或檢疫。夏威夷市長羅斯(Mitch Roth)辦公室發言人強納森(Cyrus Johnasen)表示，夏縣簽訂119間旅館房間作為新冠患者隔離檢疫之用，但合約已於7月31日到期。儘管全夏州疫苗接種率超過60%，由於Delta病毒高度傳播性，確診數7月激增 。強納森表示，夏縣正在爭取更多房間用於隔離檢疫。

居住在過度擁擠房屋或多代同堂家庭、無法在家與同住人及家庭成員隔離的新冠病患，特別需要這些隔離檢疫房間。在夏威夷，非夏威夷太平洋島嶼居民，例如薩摩亞(Samoans)人與馬紹爾(Marshallese)居民，比其他族裔更有可能居住在大家庭。太平洋島嶼居民目前占新冠病例18%，儘管其居民總人數僅占夏州人口4%。

貝爾認為，現在情況與去年不同，Delta變種病毒非常易於傳播，無法透過增加更多隔離房間來控制傳染。但是，擔任夏威夷疫情應用模式工作小組成員的夏威夷大學數學系教授齊巴(Monique Chyba)表示，隔離檢疫房間可協助防止夏威夷醫院系統超載。她認為，夏威夷缺乏隔離房間是重大問題，病毒在社區傳播，若沒有隔離能力，病毒將持續傳播。

貝爾指出，目前夏州優先考慮居住在集體生活機構、例如庇護所與療養院住民，有可供隔離房間。由於旅遊業回溫，歐胡島6月旅館入住率增長超過70%，可容納給新冠隔離患者的房間數，不及一年前的22%。貝爾強調，確保足夠隔離檢疫房間，是州、縣與私人機構共同努力目標。

夏威夷州 旅館 變種病毒

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