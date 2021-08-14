這10年 西雅圖人口大幅成長21% 亞裔及西裔增最多

2020年人口普查結果顯示，西雅圖過去十年人口大幅增長21%，在美國名列前茅。（Getty Images）

2020年人口普查 數據12日出爐，顯示西雅圖 過去十年人口大幅增長，增長速度在美國 名列前茅，以亞裔和西語裔人口增加最多。在西雅圖的帶動下，華盛頓州過去十年的多元化發展速度為全美最快。

12日公布的2020年人口普查結果提供詳細的縣市數據，並首次按族裔細分，呈現出美國過去十年來的人口變化。這些數據將用來作為重畫國會和立法選區的依據、執行反歧視法律、分配數兆元聯邦資金。從醫療補助（Medicaid）到佩爾助學金（Pell Grant）、社區醫療中心和住房援助，都依靠人口普查數據來決定聯邦資金未來十年該如何使用。儘管華盛頓州不會增加國會席次，但會以最新人口普查數據為基礎，來重畫10個國會選區和49個立法選區。

截至2020年4月1日，西雅圖的人口為73萬7015人，比十年前增加12萬8000人，增幅為21%，是美國過去十年人口增加超過10萬人的14個城市之一。西雅圖所在的金恩縣過去十年人口增加33萬8000人，目前總人口為226萬9675人，是美國過去十年人口增加超過30萬人的4個縣之一。

西雅圖和金恩縣人口大幅增長主要是愈來愈多元化的結果。過去十年，金恩縣非西語裔白人人口減少超過10%，亞裔人口增加超過5%，現在占金恩縣人口的19.8%，非裔和西語裔人口則分別增加超過1%。

包括金恩縣、皮爾斯縣和史諾霍米許縣在內的西雅圖大都會區目前是美國第15大都會區，總人口為401萬8762人。

南金恩縣的肯特（Kent）是美國人口增長快的十個城市之一，這十個城市過去十年的人口增長率都超過44%。肯特的人口增長主要是合併了黑豹湖（Panther Lake）地區。

在華盛頓州，只有人口少於1萬人的菲利縣（Ferry）和哥倫比亞縣（Columbia）流失人口，其他縣的人口不是增加就是持平。金恩縣人口增加17.5%，史諾霍米許縣增加16.1%，皮爾斯縣增加15.8%。

此外，人口普查數據也顯示美國人口愈來愈多元化。美國人口普查局人口處族裔研究和宣導主任瓊斯（Nicholas Jones）說：「美國人口族裔比過去更多元化、多樣化。」

過去十年，華盛頓州非西語裔白人人口從72.5%降為63.8%，降幅為8.7%，是美國白人人口比例下降最多的州。西語裔人口從11.2%上升為13.7%，亞裔從7.1%上升為9.4%，非裔人口從3.4%上升為3.8%。亞基馬（Yakima）、富蘭克林（Franklin）和亞當斯（Adams）三縣人口以西語裔占大多數，其他縣則仍以白人為大多數。

在史諾霍米許縣，亞裔已躍升為第二大族裔人口，從8.8%上升為12.2%。