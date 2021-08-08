西雅圖海外青年文化志工 歡喜結業

學員大合照。（王玉鳳提供）

在度過一年半漫長的新冠肺炎疫情 隔離後，美西北地區西雅圖 海外青年文化志工（FASCA）的新生招募暨培訓課程，在西雅圖文教中心和FASCA兩位諮詢導師王秀珍及鄭世芸的積極籌備籌備下，於7月30日在Eastside Baha'I Center正式結業。結業式當天駐西雅圖辦事處處長甄國清、文教中心主任吳曉竹、僑務委員陳志賢、僑務顧問張良枝、僑務促進委員王妙菁、西雅圖華文學校校長及多訓學員家長們共約百人到場觀禮，見證71名新一代西雅圖海外青年志工的培訓成長過程與成果。

文化課上製作舞獅。（王玉鳳提供）

活動由FASCA舊生TA分別擔任主持，甄國清致詞時以自我的經歷指出未來是屬於FASCA青年的時代，希望學員們能為台灣 在國際地位上盡一份心力。另外他感謝歷年來FASCA學員為推廣台灣文化和對社區服務所做出的貢獻，也感謝家長和諮詢導師為培育下一代青年認同台灣所付出的辛勞。

本年度學員共分成「玉山」、「101」、「台灣藍鵲」、「黑熊」、「樹蛙」及「鳳蝶」等6小隊，每隊都有自己獨特的隊呼展現青年們對台灣印象的創意與巧思，活潑熱情又充滿創意的演出獲得在場觀眾熱烈的掌聲。另外成果發表上還包括台灣文化分享、尋找根源、華人典範探討及舞蹈表演。學員家長們對學員們在三天中能認識與學習到台灣家鄉的地理文化與背景都覺得相當感動。

自創的小隊隊旗。（王玉鳳提供）

活動最後由Senior FASCA學員們特別製作影片來與學員們分享培訓期間的點點滴滴，歡笑夾雜著淚水的互相扶持，讓彼此的認同感慢慢的滋生，團結的性念也就更加的緊密。活動結束離別在即，西雅圖文教中心主任吳曉竹表示結訓不是FASCA的終點，而是FASCA另外一場精彩人生的開始。她希望學員們莫忘FASCA的精神，在未來能多加的參與社區服務及推廣台灣文化的活動，讓世界看見台灣。另外吳曉竹也歡迎Senior FASCA學員多多回來文教中心和幫助學弟妹計畫年度活動，文教中心將是FASCA另一個永遠的家。（王玉鳳供稿）