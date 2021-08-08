我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

待售屋增多…西雅圖房市降溫 但房價仍不親民

編譯組／西雅圖電
西雅圖房市雖然進入降溫期，但房價仍呈上漲趨勢。（Getty Images）
西雅圖房市雖然進入降溫期，但房價仍呈上漲趨勢。（Getty Images）

安德森（Craig Anderson）今年初開始物色新居時發現，許多房屋成交價高出定價10萬到15萬元，他因為只開出比定價高5萬到6萬元的價錢，兩度失去購屋機會。

於是，從事科技安全工作的安德森決定暫時休息，搬進出租公寓耐心等待。安德森的等待終於得到回報。他7月回到市場上，很快就買到南艾佛雷特（South Everett）一棟現代中世紀風格的房屋，他的出價只比定價59萬9950元多出50元。他說：「我覺得這是一筆很棒的交易。」

西雅圖房市已正式進入夏季降溫期，與上個月相比，待售房屋增多，成交房屋減少。西雅圖Coldwell Banker Bain經紀人哥登（Ian Gordon）說：「買家覺得他們此時有機會可以多做比較。」

不過，即使有季節性緩解，擁有房屋對許多人來說仍是遙不可及的夢想。根據大西北房源系統（Northwest Multiple Listing Service）5日公布的最新數據，與去年同期相比，金恩縣7月東南部中位數房價上漲22%，北部上漲24%，東區（Eastside）上漲32%。

在獨棟屋方面，西雅圖7月中位數房價為89萬6500元，比去年同期上漲11%，但低於5月最高峰的91萬9000元。金恩縣7月中位數房價為87萬1000元，比去年同期上漲20%，史諾霍米許縣為70萬元，比去年同期上漲22%，皮爾斯縣為51萬元，比去年同期上漲20%。在目前的需求下，這三縣房屋從上市到成交所需時間不到三周。

一般而言，房地產經紀人認為，一個平衡的市場應該有約六個月的房屋庫存量。RE/MAX房地產經紀人曼寧（John Manning）說：「現在房屋庫存量至少要增加三倍到五倍，才不會讓人感覺到壓力。」

在疫情大部分時間裡，遠距上班的白領階級在西雅圖以外的地區展開了競標戰，並炒高了當地房價。不過，曼寧表示，他已經看到需求開始放緩，尤其是從事科技業的買家。

去年，買家在西雅圖以外地區的購屋熱潮重創了西雅圖的公寓市場，不過，今年春季和夏季，買家已再次回歸都會區。與去年同期相比，東區未過戶公寓銷售量增加9%，西雅圖增加18%。即便如此，西雅圖的公寓庫存量仍有兩個月，獨棟屋庫存量則不足三周。西雅圖公寓中位數房價上個月為49萬2500元，東區為55萬8000元。

西雅圖 房價 房地產

上一則

群聚歡慶NBA冠軍 威州500人染疫

下一則

牧師娘陳淑珍73歲逝 親友告別禮拜

延伸閱讀

大仁說財經／美股空頭：不會無的放矢

大仁說財經／美股空頭：不會無的放矢
吸金45億 Q2航太投資創新高

吸金45億 Q2航太投資創新高
拜登提名土地管理局局長人選 曾寫匿名信惹議

拜登提名土地管理局局長人選 曾寫匿名信惹議
休士頓台灣留學生聚萊斯大學 感謝美捐台疫苗

休士頓台灣留學生聚萊斯大學 感謝美捐台疫苗
溫網／約克維奇直落三退敵 錦織圭百勝到手

溫網／約克維奇直落三退敵 錦織圭百勝到手
武漢實驗室唯一外國科學家駁洩毒論：我沒染過新冠

武漢實驗室唯一外國科學家駁洩毒論：我沒染過新冠

熱門新聞

伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」