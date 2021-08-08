待售屋增多…西雅圖房市降溫 但房價仍不親民

西雅圖房市雖然進入降溫期，但房價仍呈上漲趨勢。（Getty Images）

安德森（Craig Anderson）今年初開始物色新居時發現，許多房屋成交價高出定價10萬到15萬元，他因為只開出比定價高5萬到6萬元的價錢，兩度失去購屋機會。

於是，從事科技安全工作的安德森決定暫時休息，搬進出租公寓耐心等待。安德森的等待終於得到回報。他7月回到市場上，很快就買到南艾佛雷特（South Everett）一棟現代中世紀風格的房屋，他的出價只比定價59萬9950元多出50元。他說：「我覺得這是一筆很棒的交易。」

西雅圖 房市已正式進入夏季降溫期，與上個月相比，待售房屋增多，成交房屋減少。西雅圖Coldwell Banker Bain經紀人哥登（Ian Gordon）說：「買家覺得他們此時有機會可以多做比較。」

不過，即使有季節性緩解，擁有房屋對許多人來說仍是遙不可及的夢想。根據大西北房源系統（Northwest Multiple Listing Service）5日公布的最新數據，與去年同期相比，金恩縣7月東南部中位數房價 上漲22%，北部上漲24%，東區（Eastside）上漲32%。

在獨棟屋方面，西雅圖7月中位數房價為89萬6500元，比去年同期上漲11%，但低於5月最高峰的91萬9000元。金恩縣7月中位數房價為87萬1000元，比去年同期上漲20%，史諾霍米許縣為70萬元，比去年同期上漲22%，皮爾斯縣為51萬元，比去年同期上漲20%。在目前的需求下，這三縣房屋從上市到成交所需時間不到三周。

一般而言，房地產 經紀人認為，一個平衡的市場應該有約六個月的房屋庫存量。RE/MAX房地產經紀人曼寧（John Manning）說：「現在房屋庫存量至少要增加三倍到五倍，才不會讓人感覺到壓力。」

在疫情大部分時間裡，遠距上班的白領階級在西雅圖以外的地區展開了競標戰，並炒高了當地房價。不過，曼寧表示，他已經看到需求開始放緩，尤其是從事科技業的買家。

去年，買家在西雅圖以外地區的購屋熱潮重創了西雅圖的公寓市場，不過，今年春季和夏季，買家已再次回歸都會區。與去年同期相比，東區未過戶公寓銷售量增加9%，西雅圖增加18%。即便如此，西雅圖的公寓庫存量仍有兩個月，獨棟屋庫存量則不足三周。西雅圖公寓中位數房價上個月為49萬2500元，東區為55萬8000元。