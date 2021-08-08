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夏威夷大島野火狂燒 4萬畝地遭焚 數千房屋受威脅

編譯組／灣區電
夏威夷大島爆發嚴重野火，已焚地4萬畝。(美聯社)
夏威夷大島爆發嚴重野火，已焚地4萬畝。(美聯社)

夏威夷大島上周末爆發嚴重野火，導致數千人撤離，並摧毀島上至少兩棟房屋，儘管消防人員已控制野火情勢，但官員們警告，強風可能於下周二捲土重來，再次增加危險性。當局已撤銷疏散令，但警示隨時可恢復，民眾應做好撤離準備。

大島市長羅斯(Mitch Roth)表示，這場野火是大島發生過最大火災，擴及62平方英里土地。由於乾旱狀況嚴重，令人憂心，可以見到有數以千計房屋處於危險當中。

夏威夷火災與美國西部大部分火災情況不同。它們傾向在島嶼乾燥一側的大草原爆發，通常比主要內陸火災規模來得小。儘管夏威夷有潮濕熱帶氣候，往往不會有大型火災風險，但隨著氣候變化相關天氣模式改變，火災發生可能變得更頻繁。

島嶼近年來雨量減少，根據美國乾旱監測機構分析，夏威夷部分地區乾旱情況已達最嚴重程度，與氣候改變有關的乾旱，讓野火更難撲滅。根據國家氣象局預測，強風與普遍乾燥情況，將持續於下周二籠罩大島全島，直到周三才會稍稍緩解。

夏威夷縣消防隊長塔德(Kazuo Todd)表示，目前風速預測顯示，風速將在每小時18-20英里之間、陣風高達每小時40英里。因此，消防隊員將於夜晚設立防火設備，導因於氣候變化模式，臨時解除的強制疏散解除令，可能隨後會再次啟動。附近社區可能會被煙霧壟罩，任何有健康或呼吸問題民眾，應該另找地方停留。

羅斯指出，強風導致撲滅火焰變得困難，官員與居民必須保持警覺。他表示，由於風像似漩渦，會從一個地方吹來幾分鐘，突然間又吹向不同方向，在旋風狀態下滅火相當困難。

受到旱災影響的加州及俄勒岡州，近來也發生數起野火。近來發生的加州最大火山火「迪克西山火」（Dixie Fire）已有35%被控制。火災覆蓋388平方英里山區、45棟房屋與其他建築物被摧毀。北加州數個地區疏散令與警示已被取消，但估計有3000戶家庭仍受到迪克西大火威脅，因為風經由偏遠山坡上的乾燥燃料，推動火焰。

在俄勒岡南部，日前發生閃電於24小時內、數百次擊中乾旱森林，點燃約50起新野火。同時，全美最大野火正在不到100英里外的地點燃燒。所幸消防人員與飛機在新火勢延燒失控前，迅速將其撲滅，沒有房屋立即受到威脅。全美最大規模山火、俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)面積廣達647平方英里，火勢目前已有84%被控制，但預估將至10月1日，才能完全獲得控制。

夏威夷 山火 加州

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