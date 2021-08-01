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夏威夷州長擬強制州府員工打疫苗

編譯組／灣區電
夏威夷州長考慮要求州府員工接種疫苗。(美聯社)
夏威夷州長考慮要求州府員工接種疫苗。(美聯社)

夏威夷州長正在考慮要求州工作人員與政府員工接種疫苗，因為夏威夷已進入新冠確診人數三位數的第二周；他也考慮強制要求懲戒機構工作者接種疫苗，因為該機構不衛生的環境條件，近來爆發多起疫情。

在夏州州長伊格(Gov. David Ige)發表有關要求州府員工接種疫苗的聲明之前，加州州長紐森也有類似宣布，強制加州政府員工接種疫苗或定期接受新冠檢測

有關政府機構與私人公司是否可要求員工接種疫苗的議題，仍在爭論當中。伊格指出，州府當局在強制員工施打疫苗之前，更希望可獲得食品與藥物管理局疫苗全面授權。

目前新冠疫苗是在緊急使用授權下獲得批准，以加快配送速度。然而，州長對於聯邦是否有時間表、來確定何時獲得全面授權，沒有太多把握。他指出，當局至今仍未清楚說明時間表為何，因此，正在研究採取哪些步驟，可在FDA批准之前，強制員工接種疫苗。

「美國平等就業機會委員會」(U.S. Equal Employment Opportunity Commission)去年12月決定，雇主可要求員工接種新冠疫苗，但也提供因醫療或宗教理由未能施打者獲得豁免。除了強制接種疫苗，加州也提供因故不能注射疫苗的員工，可以每周接受新冠檢測的選擇。伊格指出，夏威夷檢測成本已經下降，並且比疫情之前有更多快速新冠檢測選擇。伊格也考慮強制州監獄工作人員接種疫苗。夏威夷懲戒機構去年曾爆發嚴重疫情。

另一方面，夏威夷大學在發現有92%學生、95%教職員已接種疫苗之後，計畫解除所有學生接種疫苗的要求。未接種疫苗學生將需要每周接受新冠檢測。

夏大校長賴斯納(David Lassner)表示，未接種疫苗學生可能了解到，他們可能不具資格獲得部分工作機會，並可能被禁止參與特定的面對面教育活動(例如臨床或實地學習)，因此可能無法完成教學要求。他說，希望獲得完整校園經驗的學生，應該接種疫苗。夏大也撤銷重返工作政策，將保留遠距辦公的選擇。

伊格透露，州衛生官員計畫利用重症病床與呼吸機可用數量，來決定夏州是否需要重新實施去年生效的疫情限制。他表示，若醫院再次人滿為患，可能會選擇部分手術延後以空出床位。根據夏威夷緊急管理局新冠疫情表，目前夏州有17張重症病床、11台呼吸器被新冠病人使用。

疫苗 夏威夷州 檢測

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