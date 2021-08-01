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Delta變種病毒肆虐 華盛頓州第5波疫情來了

編譯組／奧林匹亞電
衛生官員表示，華州第五波新冠疫情已展開。（Getty Images）
衛生官員表示，華州第五波新冠疫情已展開。（Getty Images）

Delta變種病毒疫情在華盛頓州起步比美國其他州慢，但近來大幅加速，已成為華盛頓最主要傳播的新冠病毒株，時間點也正好與公共衛生官員所謂的「第五波新冠疫情」重疊。

華州衛生廳最新病毒定序比對報告顯示，Delta變種病毒病例已占新增病例的76%，比上次報告顯示的57.7%高出許多。華州州長英斯利（ay Inslee）和衛生官員28日表示，疾病模型顯示，華州現在新增病例可能九成以上都是Delta病例。

華州衛生廳另一份在28日公布的報告明確指出，新冠疫情離結束還很遠。今年2月到6月，華州年滿12歲未接種疫苗的居民占新增病例97%，占住院人數96%，占死亡人數94%。截至28日，華州只有52.4%的人口已完成疫苗接種。

科學家目前還在研究Delta變種病毒的傳播方式和可能造成的影響，但已知Delta變種病毒因為經過一系列突變，更具傳染性。中國本月初發表的一篇研究報告指出，Delta變種病毒感染者攜帶的病毒量，是原始新冠病毒感染者攜帶病毒量的1000倍。

聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）27日也引述新數據表示，已接種疫苗的Delta感染者攜帶的病毒量和未接種疫苗的Delta感染者一樣多。但瓦倫斯基補充，突破性感染（breakthrough infections）很罕少，在大量新增病例中占的比例很少。

西雅圖金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）上周做出和CDC相同呼籲，建議民眾在室內公共場所重新戴上口罩。華州西部另外七縣的衛生官員26日也已做出同樣呼籲。

德欽在做出呼籲時表示，由於人們現在外出活動增加，採取的防疫措施減少，因此人們有必要重新戴上口罩。他說：「出於這個理由，全民在室內公共場所戴口罩是一個可以更加確保大家安全的方法。」

英斯利28日也跟進呼籲民眾恢復在室內戴口罩，並強調，無論是否已接種疫苗，華州所有學校的教職員和學生都必須戴口罩。

華盛頓大學（University of Washington）醫學院流行病學家朱海倫（Helen Chu，音譯）表示，地方口罩令並不足以遏止病毒傳播。她說：「最簡單也最明確的建議應該是全州發布室內口罩強制令，並持續實施，直到病毒傳播速度明顯放緩為止。這樣也可以減少民眾的困惑，使訊息傳達變得簡單，商家要遵守規定也較容易。」

口罩 變種病毒 疫苗

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