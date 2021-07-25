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美加非必要旅遊限制 延長1個月

編譯組／西雅圖23日電
拜登政府宣布，美加非必要性旅遊限制延長實施到8月21日。（Getty Images）
拜登政府宣布，美加非必要性旅遊限制延長實施到8月21日。（Getty Images）

加拿大宣布計畫8月份向已完成疫苗接種的美國民眾開放邊境後不久，美國政府21日即宣布，延長美國與加拿大陸地邊境非必要性旅遊限制，延長時間至少一個月。

從美國前往加拿大

從8月9日起，居住在美國境內已完成疫苗接種的公民與永久居民可前往加拿大進行非必要性旅遊，但未完成疫苗接種的美國民眾將會被繼續禁止進入加拿大。

要符合進入加拿大的資格，民眾在進入加拿大至少14天前必須完成接種加拿大政府接受的疫苗，包括輝瑞（Pfizer，兩劑）、莫德納（Moderna，兩劑）、AstraZeneca（兩劑）和嬌生（Johnson & Johnson）。12歲以下未接種疫苗的兒童，或出於精神或身體狀況未接種疫苗的受撫養人，可以由已完成疫苗接種的父母、繼父母或監護人陪同進入加拿大。

加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）規定，已完成疫苗接種的遊客必須：

 在出發前往加拿大前，透過ArriveCAN（應用程式或網站）以電子方式提供包括疫苗接種證明在內的新冠相關訊息； 符合入境前的新冠檢測要求； 抵達時沒有染疫症狀； 備好英文或法文（或連同原件經過認證的翻譯）的疫苗接種紙本或電子文件出示給政府官員查驗。

從加拿大到美國

拜登政府宣布，美加陸地邊境非必要性旅遊限制將延長至8月21日，但是，美國公民和永久居民從加拿大返回美國被視為必要性，所以不受限制。

非必要性旅遊限制不適用於美加之間的空中、海上或貨運鐵路交通，但適用於客運鐵路、客運渡輪和遊船旅遊。

目前，無論是搭機、乘船或火車前來美國的加拿大遊客，都必須出示出發前三天內所做的陰性新冠檢測結果，或醫療單位開出的過去90天內染疫康復的證明，但通勤火車和渡輪乘客除外。

不過，對美加邊境的華盛頓州瓦特康縣（Whatcom County）羅勃茲⻆（Point Roberts）居民來說，拜登政府延長美加旅遊限制時間無疑是對他們的又一打擊。

已經因新冠疫情與外界隔離超過一年的羅勃茲⻆，位於加拿大索瓦森半島（Tsawwassen Peninsula）最南端，與加拿大英屬哥倫比亞接壤，旅遊限制令延長將使當地夏季商業再陷入困境，華盛頓州領導人和羅勃茲⻆商業組織因此對這項決定發出譴責。

羅勃茲⻆商會會長考爾德（Brian Calder）表示，羅勃茲⻆是一個人口只有1300人的小鎮，疫苗接種率達85%，幾乎沒有出現過新冠病例，而且已提出為來自加拿大的旅客做檢測和接種疫苗。但羅勃茲⻆的提議並未能動搖拜登政府的立場。

加拿大 疫苗 美國公民

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