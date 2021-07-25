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夏威夷迎來第2波疫情 Delta病毒占55%

編譯組╱檀香山電
夏威夷迎來第二波疫情高峰。其中Delta變種病毒傳染占55%。(Getty Images)
夏威夷迎來第二波疫情高峰。其中Delta變種病毒傳染占55%。(Getty Images)

夏威夷近期迎來新冠疫情第二波高峰。根據夏威夷衛生部統計，23日有三例死亡案例、243例新增病例，新增病例已連續八天維持三位數水平，且Delta變種病毒的占比高達55%。根據夏威夷官方統計，自去年全國新冠疫情發展以來，全州死亡案例為527人、感染者為39892人，全州感染率約4%。

檀香山市長布蘭加迪（Rick Blangiardi）表示，他不希望歐胡島回到限制性更為嚴格的第四級，但若疫情繼續嚴峻發展，很有可能進入第四級警戒狀態，以壓抑病毒傳播。

夏威夷衛生部官員指出，22日新增病例為243人，是自從今年1月從高峰往下滑落之後的最高紀錄，今年1月7日新增病例為322人、隔日為264人、1月9日則為250人，之後逐漸下滑至23日，再度回到高峰。

政府衛生官員表示，最新死亡病例是一名50多歲的歐胡島男子、一名 60 多歲的歐胡島婦女，她已接種了疫苗但仍感染病毒且過世，以及一名 60 多歲的茂伊島婦女。州政府衛生官員表示，這三位死亡案例原本都有潛在的身體狀況，因此染病後就進入重症階段。

夏威夷州副州長格林（Josh Green）表示，今年7月以來的大部分病例都來自於社區感染。他表示，約有78%的人來自於社區傳播、20%是居民到外地旅遊感染、2%則為非居民到本州旅遊感染。他特地在自己的Instagram 上發布訊息，要求大家不要再等待了，請鼓勵朋友、家人盡快接種疫苗。

根據統計，自從去年3月全國疫情發展以來，夏威夷州單日最高落在去年8月13日，當天有355例新增案例。累計一整年疫情發展，全州死亡人數共527例，包括歐胡島408例、茂伊島58例、夏威夷島56人、考艾島兩人、三名夏威夷州居民死亡在外州。至今為止，全國新冠病毒死亡人數逾 61萬人、感染人數逾3420萬人。

夏威夷州政府衛生官員表示，第二波高峰也顯示了許多感染者是因為未接種疫苗且參與了7月4日的國慶聚會，導致病毒又開始傳播，再加上Delta變種病毒更為強勁，根據統計，目前Delta變種病毒已成為夏威夷州最主要流行的毒株，約占了全部感染者的55%。

副州長格林建議全州民眾，這兩周待在家裡，不要舉行聚會，尚未打疫苗的人請盡快打疫苗，且維持著戴口罩的習慣。

夏威夷州 疫情 疫苗

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