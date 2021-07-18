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西雅圖華僑文教服務中心「i-Taiwan」講座 談未來人生

【西雅圖訊】
吳曉竹介紹僑委會的相關政策。（西雅圖華僑文教服務中心提供）
吳曉竹介紹僑委會的相關政策。（西雅圖華僑文教服務中心提供）

西雅圖華僑文教服務中心舉辦的2021年美西北地區「i-Taiwan」線上開講活動，於7月9日使用Webex Meetings線上會議系統正式開講，本次活動邀請到溫哥華台灣貿易中心主任陳建坤、「淨對流Xpure」品牌業務開發總監黃喬邦及「小紅帽」NPO發起人林薇等返台創業青年主講，為美西北地區僑胞青年提供更多資訊和獲取資源管道，來啟發他們創造以及規畫未來精彩的自我人生。

駐西雅圖辦事處處長甄國清受邀上線致詞時表示，政府為培育僑界青年人才提供了一系列有助於青年們創業、投資、理財及就業等相關資源，希望大家能多加利用培育自我的知識與技能，創造出精采的人生，並希望未來學有所成時也能成為台灣政府堅強的後盾，讓全世界看見台灣。

西雅圖僑教中心吳曉竹主任介紹說，iTAIWAN窗口是專為僑界青年所建立與台灣的連結，只要青年們想要回台創業、投資及瞭解台灣就業環境等各方面訊息，都可以跟僑教中心聯繫，中心將依據青年們的需求進一步轉請台灣相關部會協助辦理。另外，吳曉竹也說明，目前僑務委員會所推動的僑台商服務新模式、「健康益友」APP、海外信用保證基金紓困方案4.0、僑胞戶籍2年遷出權益影響等與海外青年相關的政策，同時也分享由副委員長徐佳青所錄製的影片。

活動中，三位主講者陳建坤、黃喬邦和林薇分別以「Invest Taiwan、Contact Taiwan-為台灣創造新經濟奇蹟」、「機械男孩創業夢、持續燃燒創新魂」和「醫學女孩向世界喊話、持續為人權發聲」主題，用簡報形式詳細說明各項招商攬才的活動訊息及相關資訊，透過不同的創業面向、不同產業及志業來說明，並與大家分享創業的歷程及心路歷程，豐富精彩的內容讓青年朋友們深獲啟發與感動。

西雅圖文教中心主任吳曉竹。（西雅圖華僑文教服務中心提供）
西雅圖文教中心主任吳曉竹。（西雅圖華僑文教服務中心提供）
三位主講嘉賓。（西雅圖華僑文教服務中心提供）
三位主講嘉賓。（西雅圖華僑文教服務中心提供）

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