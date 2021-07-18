華盛頓州「紅蘋果山火」快速延燒 擴大為1.1萬畝

華盛頓州奇蘭縣「紅蘋果山火」15日面積擴大為1萬1000畝。（電視新聞截圖）

雖然派特洛（Rachael Petro）15日返家看到房子毫髮無傷時鬆了一口氣，她仍然感到焦慮，因為華盛頓州 奇蘭縣（Chelan County）韋納奇（Wenatchee）爆發的「紅蘋果山火 」（Red Apple Fire）快速延燒，至15日火場面積已擴大為1萬1000畝，僅10%獲得控制。

紅蘋果山火14日晚上改變方向往西蔓延，迫使當局對華納峽谷（Warner Canyon）的居民發出立即撤離的命令。消防當局發言人羅卓克（Ryan Rodruck）表示，超過1500棟房屋的居民15日仍處於不同程度的撤離令下，目前只有華納峽谷處於3級警報下。目前尚未傳出有建築物被焚毀。羅卓克說：「保護建築物是我們的工作重點。」

奇蘭縣警方表示，華盛頓州和地方官員還在調查紅蘋果山火的起火原因，他們已經對一個可能是起火點的住家發出搜索令。

當局發出聲明說，紅蘋果山火於13日晚上7時爆發，起火點靠近Monitor Road和Cashmere Road之間的Red Apple Road 3300號路段，對社區、果園和一個發電站造成威脅。

奇蘭縣消防局發言人施密特（Annie Schmidt）表示，根據估計，桑尼斯洛普（Sunnyslope）地區約有1065棟房屋接到必須立即撤離的3級警報，鄰近地區數百棟其他房屋和建築物也接到不同程度的警報。

派特洛一家人住在桑尼斯洛普Rolling Hill Lane一個社區，他們是當地第一批撤離的居民。

派特洛表示，她和丈夫前一晚陪兩個害怕的女兒睡在客廳地板上，14日凌晨2時接獲1級警報。接獲警報後她走出屋外。她說：「我可以清楚看到火焰和濃煙，那個景象讓人毛骨悚然。」

派特洛一家人準備好前一晚還未整理好的行李後，2級警報就響起。她說：「我們有朋友在加州天堂鎮（Paradise）的大火中失去家園，他們那時只有3分鐘可以準備行李。所以，一接到1級警報，我就開始收東西，因為我們不知道我們有多少時間可以做準備。」

派特洛說，她把重要的法律文件和不可或缺的家庭照片放進行李，告訴自己和女兒，他們會很安全。她說：「我心裡想，如果我們回來時這裡只剩地基，沒關係，那都是可以取代的身外之物，但人是無可取代的。」

當他們15日回到住家發現房子絲毫沒有毀損，派特洛感到無比欣慰。