我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

華盛頓州「紅蘋果山火」快速延燒 擴大為1.1萬畝

編譯組／綜合電
華盛頓州奇蘭縣「紅蘋果山火」15日面積擴大為1萬1000畝。（電視新聞截圖）
華盛頓州奇蘭縣「紅蘋果山火」15日面積擴大為1萬1000畝。（電視新聞截圖）

雖然派特洛（Rachael Petro）15日返家看到房子毫髮無傷時鬆了一口氣，她仍然感到焦慮，因為華盛頓州奇蘭縣（Chelan County）韋納奇（Wenatchee）爆發的「紅蘋果山火」（Red Apple Fire）快速延燒，至15日火場面積已擴大為1萬1000畝，僅10%獲得控制。

紅蘋果山火14日晚上改變方向往西蔓延，迫使當局對華納峽谷（Warner Canyon）的居民發出立即撤離的命令。消防當局發言人羅卓克（Ryan Rodruck）表示，超過1500棟房屋的居民15日仍處於不同程度的撤離令下，目前只有華納峽谷處於3級警報下。目前尚未傳出有建築物被焚毀。羅卓克說：「保護建築物是我們的工作重點。」

奇蘭縣警方表示，華盛頓州和地方官員還在調查紅蘋果山火的起火原因，他們已經對一個可能是起火點的住家發出搜索令。

當局發出聲明說，紅蘋果山火於13日晚上7時爆發，起火點靠近Monitor Road和Cashmere Road之間的Red Apple Road 3300號路段，對社區、果園和一個發電站造成威脅。

奇蘭縣消防局發言人施密特（Annie Schmidt）表示，根據估計，桑尼斯洛普（Sunnyslope）地區約有1065棟房屋接到必須立即撤離的3級警報，鄰近地區數百棟其他房屋和建築物也接到不同程度的警報。

派特洛一家人住在桑尼斯洛普Rolling Hill Lane一個社區，他們是當地第一批撤離的居民。

派特洛表示，她和丈夫前一晚陪兩個害怕的女兒睡在客廳地板上，14日凌晨2時接獲1級警報。接獲警報後她走出屋外。她說：「我可以清楚看到火焰和濃煙，那個景象讓人毛骨悚然。」

派特洛一家人準備好前一晚還未整理好的行李後，2級警報就響起。她說：「我們有朋友在加州天堂鎮（Paradise）的大火中失去家園，他們那時只有3分鐘可以準備行李。所以，一接到1級警報，我就開始收東西，因為我們不知道我們有多少時間可以做準備。」

派特洛說，她把重要的法律文件和不可或缺的家庭照片放進行李，告訴自己和女兒，他們會很安全。她說：「我心裡想，如果我們回來時這裡只剩地基，沒關係，那都是可以取代的身外之物，但人是無可取代的。」

當他們15日回到住家發現房子絲毫沒有毀損，派特洛感到無比欣慰。

山火 蘋果 華盛頓州

上一則

3德州議員完全接種仍染疫 將隔離10天

下一則

德州確診數連7天增加 住院案例增6成 引發擔憂

延伸閱讀

加州迪克西山火凶猛 延燒面積1天擴大4倍

加州迪克西山火凶猛 延燒面積1天擴大4倍
蘋果在家上班規定愈變愈嚴 傳員工在群組揚言辭職

蘋果在家上班規定愈變愈嚴 傳員工在群組揚言辭職
俄州靴統山火已成全美最大野火 紐約、佛州消防隊馳援

俄州靴統山火已成全美最大野火 紐約、佛州消防隊馳援
加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控
每日一蘋果

每日一蘋果
加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口