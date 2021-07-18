夏威夷Delta新冠確診患者 過去3周增53例

夏威夷過去三周新增53例新冠Delta病毒確診，專家憂心。(美聯社)

夏威夷衛生部門過去三周又檢測到53例具有高度傳染性的新冠Delta變種病毒 確診病例。這個病毒株首先在印度被發現，在夏威夷四個郡縣都有通報確診病例。根據衛生部門報告，其中一個新增病例是經由跨郡縣旅行傳播。除了Delta變種病毒，部分公衛專家有更大隱憂，夏州新冠病毒陽性率上升、確診病例數也在增加中。

「夏威夷健康照護協會」(Healthcare Association of Hawaii)會長雷瑟爾(Hilton Raethel)表示，在社區中發現有Delta變種病毒開始傳播，Delta變種比已具高度傳染力的新冠病毒更具傳染力、傳染性提高225%，非常非常令人害怕，相信這也是目前夏威夷正面對的嚴峻情況。

最新數據顯示，夏威夷有超過99%新冠病毒感染者未接種疫苗 ，這也是衛生專家持續推動施打疫苗的主要原因，特別在年輕成人族群。不過，專家們也認為，現將病例數增加歸咎於7月4日國慶長周末，仍太早下定論。

目前，夏威夷有12名新冠確診病人在檀香山凱薩醫院(Kaiser Permanente)茂那魯醫學中心(Moanalua Medical Center)住院，均未接種疫苗。凱薩醫院醫師克瑞希那波蘭(Dr. Sreenandh Krishnagopalan)表示，醫院新冠專責部門一個月前曾關閉，當時沒有新冠確診病人。新冠病患近來明顯增加，相當令人憂心。

過去一個月，夏威夷亞太地區健康機構 (Hawaii Pacific Health)的住院人數穩定。機構醫師艾瑟頓(Dr. Melinda Ashton)認為，當前情況仍須非常謹慎，民眾必須小心選擇所從事的活動，當處在未知是否安全的空間，最好配戴口罩。

不過，夏州副州長格林(Josh Green)已準備好做出改變，建議已接種疫苗者在室內無須戴口罩，此為基於美國疾病控制防治中心的指導規則。他表示，對民眾有相當的信任，他們會做出正確決定，因為是為自己所做出的決定。若人們仍不相信疫情的危險，認為未接種疫苗者依然可不戴口罩，能夠僥倖逃過危險，就有可能會感染新冠並且將病毒帶回到自己家中。

自去年新冠疫情以來，夏威夷州 新冠總病例數達3萬8605例、死亡人數為521人。在所有確診病例中，有2536例需要住院治療。根據最新夏州新冠疫苗數據，截至12日，已有171萬6805劑疫苗經由州與聯邦機構送發到夏威夷各地。現已有58.6%人口完全接種疫苗、超過65%民眾至少接種一劑疫苗。