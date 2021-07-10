夏威夷新生兒下降 較10年前少2000人

專家警告，夏威夷生育率下降可能將永久持續。(Getty Images)

夏威夷與全美各州有越來越多女性推遲育兒時間、減少生育或乾脆放棄當母親，導致生育率穩定下降，與過去世代不同。夏威夷每年出生人數比十年前減少2000人，並且有越來越少的趨向。夏州預估，在未來某一年可能見到死亡人數大於出生人數的情況，對人口結構出現廣泛影響。

夏威夷正在努力應對從交通阻塞到住房短缺等問題，生育率下降及人口減少可能聽起來相對不那麼嚴重。但專家表示，低生育率若持續，將徹底改變社會運作，包括社會安全、經濟運行功能，以及如何照顧老年人。

研究人口統計與高齡化的「東西方研究中心」(East-West Center)資深研究員梅森(Andrew Mason)表示，許多因素導致低生育率在夏威夷與美國 發生，從表面上看來是積極的。女性在職場有更多機會。青少年懷孕情況下降。家庭計畫資源更容易取得。但總的來說，這些成因正在幫助推動一個根本性轉變，後果觸及日常生活所有層面。

夏威夷並非唯一人口減少的地方。全球各國，從西歐到東亞，生育率自過去十年以來持續下降。日本與韓國現況特別嚴重，導致學校空蕩蕩、村莊廢棄，政府不斷地鼓勵女性生育更多孩子。

隨著各城市於2020年3月進入封鎖狀態，新冠危機讓每個人都居家避疫 ，人口統計學家預測，這一年可能出現嬰兒潮。但是，相反的，2020年卻是嬰兒人數下降的年份。即使在夏威夷，嬰兒人數出現顯著減少。

去年一整年，夏威夷僅有1萬5780名嬰兒出生，比2010年減少16%。即使把異常的2020年去除，夏威夷過去十年嬰兒出生人數也降低11%，下降趨勢將持續。梅森認為，低生育率將永久持續，在未來40年將是一大挑戰。

出生率下降已影響到夏威夷人口。儘管自2010年以來，夏威夷人口實際上有增加，只是增長速度較慢，但深入研究，會發現夏威夷人口增長，主要是由美國本土大陸移民、而非出生人數增加驅動。過去3年，由於外移人數大幅增加、出生人數持續減少、死亡人數增加等負面因素交疊，夏威夷總人口數持續下降中。

夏威夷州 商業經濟發展與旅遊部門經濟長田喜軍 (Eugene Tian)指出，死亡人數增加，導因於夏威夷高齡人口，特別是嬰兒潮一代族群逐漸年老，高齡人口佔據總人口很大部分。他表示，出生人數若更多，可抵銷死亡人數，促進人口自然增長(natural growth)，但數據顯示，夏威夷正朝反的方向發展。