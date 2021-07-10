我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

夏威夷新生兒下降 較10年前少2000人

編譯組／灣區電
專家警告，夏威夷生育率下降可能將永久持續。(Getty Images)
專家警告，夏威夷生育率下降可能將永久持續。(Getty Images)

夏威夷與全美各州有越來越多女性推遲育兒時間、減少生育或乾脆放棄當母親，導致生育率穩定下降，與過去世代不同。夏威夷每年出生人數比十年前減少2000人，並且有越來越少的趨向。夏州預估，在未來某一年可能見到死亡人數大於出生人數的情況，對人口結構出現廣泛影響。

夏威夷正在努力應對從交通阻塞到住房短缺等問題，生育率下降及人口減少可能聽起來相對不那麼嚴重。但專家表示，低生育率若持續，將徹底改變社會運作，包括社會安全、經濟運行功能，以及如何照顧老年人。

研究人口統計與高齡化的「東西方研究中心」(East-West Center)資深研究員梅森(Andrew Mason)表示，許多因素導致低生育率在夏威夷與美國發生，從表面上看來是積極的。女性在職場有更多機會。青少年懷孕情況下降。家庭計畫資源更容易取得。但總的來說，這些成因正在幫助推動一個根本性轉變，後果觸及日常生活所有層面。

夏威夷並非唯一人口減少的地方。全球各國，從西歐到東亞，生育率自過去十年以來持續下降。日本與韓國現況特別嚴重，導致學校空蕩蕩、村莊廢棄，政府不斷地鼓勵女性生育更多孩子。

隨著各城市於2020年3月進入封鎖狀態，新冠危機讓每個人都居家避疫，人口統計學家預測，這一年可能出現嬰兒潮。但是，相反的，2020年卻是嬰兒人數下降的年份。即使在夏威夷，嬰兒人數出現顯著減少。

去年一整年，夏威夷僅有1萬5780名嬰兒出生，比2010年減少16%。即使把異常的2020年去除，夏威夷過去十年嬰兒出生人數也降低11%，下降趨勢將持續。梅森認為，低生育率將永久持續，在未來40年將是一大挑戰。

出生率下降已影響到夏威夷人口。儘管自2010年以來，夏威夷人口實際上有增加，只是增長速度較慢，但深入研究，會發現夏威夷人口增長，主要是由美國本土大陸移民、而非出生人數增加驅動。過去3年，由於外移人數大幅增加、出生人數持續減少、死亡人數增加等負面因素交疊，夏威夷總人口數持續下降中。

夏威夷州商業經濟發展與旅遊部門經濟長田喜軍 (Eugene Tian)指出，死亡人數增加，導因於夏威夷高齡人口，特別是嬰兒潮一代族群逐漸年老，高齡人口佔據總人口很大部分。他表示，出生人數若更多，可抵銷死亡人數，促進人口自然增長(natural growth)，但數據顯示，夏威夷正朝反的方向發展。

夏威夷州 美國 居家避疫

上一則

自印假折扣券行騙23州 87人涉案

下一則

西雅圖房價續漲 上市房屋數量微增 有助房市降溫

延伸閱讀

密州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

密州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫
斐濟疫情升溫出絕招 總理揚言：不打疫苗就沒工作

斐濟疫情升溫出絕招 總理揚言：不打疫苗就沒工作
舊金山灣區2縣未接種第二劑疫苗人口多 研究：易染delta病毒

舊金山灣區2縣未接種第二劑疫苗人口多 研究：易染delta病毒
中國嚴控數據出境 零氪科技撤在美國IPO計畫

中國嚴控數據出境 零氪科技撤在美國IPO計畫
亞太裔收入比全國平均高35% 擁房率卻低

亞太裔收入比全國平均高35% 擁房率卻低
人口流失嚴重 巴爾的摩「空置房」問題陷惡性循環

人口流失嚴重 巴爾的摩「空置房」問題陷惡性循環

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

先享受後付款 近半消費者最後都剁手

2021-07-07 15:15

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？