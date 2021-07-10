西雅圖房價續漲 上市房屋數量微增 有助房市降溫

西雅圖目前的房地產市場讓房屋買家喜憂參半。（Getty Images）

對西雅圖 地區的房屋買家來說，目前的房市趨勢是喜憂參半的情況。

數據顯示，西雅圖房價 持續上漲，部分地區過去一年來漲幅高達30%到40%，而且房屋成交速度很快。與此同時，西雅圖的上市房屋數量明顯增加，提供了購屋者一個喘息的空間，房地產 經紀人還表示，雖然很微弱，但西雅圖房市有降溫的跡象。

西雅圖Windermere 公司經紀人梅歐尼（Sharon O’Mahony）表示，她有一些客戶趁著重開出門旅遊，暫停看房。她說：「人們考慮在夏季稍做休息，等秋季再重新開始找房子。」

經過一年房價飛快增長和買家之間激烈的競價，房地產經紀人表示，夏季購屋淡季已經開始。

史諾霍米許縣（Snohomish County）Coldwell Banker經紀人高治（Eric Gouge）表示，儘管上市房屋的出價數目已經減少，但買家出價仍高於定價，又因房貸利率仍維持在低點，因此買家並未減少。

高治說：「市場需求仍然很高。一棟房屋只要有兩個買家想要，房價就會被炒高。」

到目前為止，新上市房屋還未對房屋可負擔性造成太大影響，房價也還在不斷創新紀錄中。根據大西北上市房源服務（Northwest Multiple Listing Service，簡稱NWMLS）公布的數據，金恩縣6月獨棟屋中位數房價為86萬元，雖比5月下跌1%，但與去年6月相比卻是大漲近19%；皮爾斯縣6月獨棟屋中位數房價為51萬6000元，比去年同期增長26%；史諾霍米許縣6月獨棟屋中位數房價為71萬6000元，比去年同期大漲32%。

NWMLS數據顯示，在華盛頓州西部20多個縣6月上市的房屋中，定價低於40萬元的不到四分之一，而定價高於80萬元則有三分之一。金恩縣東區（Eastside）6月中位數房價為136萬元，比去年同期大漲近40%，北部包括Shoreline和Lake Forest Park的地區6月中位數房價為92萬5000元，比去年同期高出42%。

金恩、皮爾斯和史諾霍米許三縣6月上市的新屋數量是自2019年5月以來最多，而且6月底還未成交的數量比5月底還多，意味買家有更多的選擇。

不過，這對買家似乎起不了太大的緩解作用，因為，以目前的需求程度來看，現在還在市場上的待售獨棟屋不消兩周就會全數售罄。